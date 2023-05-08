Bakan Kirişci duyurdu: Depremzede arıcılara şeker desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili, "Bugün itibarıyla İstanbul’umuzda 585 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 118 bine ulaştı. Bu ne demek biliyor musunuz? 2,3 milyon vatandaşımızın hayatı artık değişiyor demek" ifadelerini kullandı.