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Ekonomi

Bakan Kirişci duyurdu: DSİ'ye bin 727 işçi alımı gerçekleştireceğiz

Tarım ve Orman Bakanlığınca Devlet Su İşleri'nde (DSİ) istihdam edilmek üzere bin 727 sürekli işçi alımı yapılacak. Bakan Kirişci, iş alımının Nisan ve Mayıs aylarında yapılacağını duyurdu.

11:25 . 11/04/2023 Salı
DHA
Bakan Kirişci

Bakan Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri'nde (DSİ) istihdam edilmek üzere bin 727 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı.


Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"DSİ Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere; 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun"
dedi.






#devlet su işleri
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#istihdam
22 dakika önce
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