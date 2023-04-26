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Ekonomi

Bakan Kirişci: Hayvan hareket kısıtlaması kaldırıldı

Türkiye'de son günlerde çok konuşulan Şap hastalığı virüsüne karşı yapılan çalışmaların sonuç verdiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, aşılama sonrası hayvan hareket kısıtlaması kaldırıldığını duyurdu.

10:19 . 26/04/2023 Çarşamba
DHA
Bakan Kirişci

Bakan Kirişci

Virüse karşı yapılan çalışmaları anlatan Bakan Kirişci
"Sat-2 versiyonuna karşı bir mücadele başlatıldı. Toplam 14,5 milyon doz üretildi ve bunun 13 milyona yakını sahaya gönderildi. 8 milyona yakın büyükbaş hayvan aşılandı. Bu süre zarfında, hayvanların kesimi, ihracı, ithali konusunda yasak getirdik. Bu süre zarfında hayvan hareketlerine yasak getirdik"
dedi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin gerçekleştirdiği toplantıda hayvan hareketliği noktasında aşılanan hayvanların hareketliliğinin kısıtlamasının kaldırıldığının altını çizen Kirişci "Hayvan hareketliği ile ilgili ulusal merkezimiz bugün yaptığı toplantı çerçevesinde aldığı 3 önemli karar var. Bunlardan birincisi; hem büyükbaş hem küçükbaşta eğer il sınırları içerisinde hayvan hareketi olacaksa, bu hayvan hareketinde biz herhangi bir şekilde aşılı olup olmadığını sorgulamayacağız. İkincisi ve önemli burada eğer büyükbaş ise il dışına çıkarılması sırasında biz o hayvanı aşısının yapılıp yapılmadığını soracağız, aşısı yapılmış ise üzerinden 21 günün geçip geçmediğini sorgulayacağız. 21 gün geçmiş ise artık bu aşılama ile ilgili etkinlik sağlanmış demektir. Üçüncü küçükbaş ile ilgili il dışında nakli sırasında herhangi bir sorgulama yapmadan bu hayvanların hareketine izin vermiş olacağız. Artık geçmiş olsun diyelim. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki rüzgar ile bulaşabilen bu tür hastalıklarla mücadele kolay değil. Biz bir Avrupa ülkesi değiliz. Komşularımız var, onlar bizim gösterdiğimiz özeni göstermediği için bu tür sorunları yaşanıyor. Geçmiş olsun diyelim. Hayvan hareketleri, hayvanları bir yerden bir yere nakletmek isteyenler için bu imkanlar sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.


Kirişci'nin açıkladığı ve Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin aldığı kararların 28 Nisan tarihinden itibaren uygulamaya konulacak.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#hayvancılık
#Vahit Kirişci
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