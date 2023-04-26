Bakan Kirişci: Hayvan hareket kısıtlaması kaldırıldı

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin gerçekleştirdiği toplantıda hayvan hareketliği noktasında aşılanan hayvanların hareketliliğinin kısıtlamasının kaldırıldığının altını çizen Kirişci "Hayvan hareketliği ile ilgili ulusal merkezimiz bugün yaptığı toplantı çerçevesinde aldığı 3 önemli karar var. Bunlardan birincisi; hem büyükbaş hem küçükbaşta eğer il sınırları içerisinde hayvan hareketi olacaksa, bu hayvan hareketinde biz herhangi bir şekilde aşılı olup olmadığını sorgulamayacağız. İkincisi ve önemli burada eğer büyükbaş ise il dışına çıkarılması sırasında biz o hayvanı aşısının yapılıp yapılmadığını soracağız, aşısı yapılmış ise üzerinden 21 günün geçip geçmediğini sorgulayacağız. 21 gün geçmiş ise artık bu aşılama ile ilgili etkinlik sağlanmış demektir. Üçüncü küçükbaş ile ilgili il dışında nakli sırasında herhangi bir sorgulama yapmadan bu hayvanların hareketine izin vermiş olacağız. Artık geçmiş olsun diyelim. Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki rüzgar ile bulaşabilen bu tür hastalıklarla mücadele kolay değil. Biz bir Avrupa ülkesi değiliz. Komşularımız var, onlar bizim gösterdiğimiz özeni göstermediği için bu tür sorunları yaşanıyor. Geçmiş olsun diyelim. Hayvan hareketleri, hayvanları bir yerden bir yere nakletmek isteyenler için bu imkanlar sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.