Bakan Kirişci: Marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aksaray'da bir otelde düzenlenen toplantıda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Dünyada yaşanan gıda krizine değinen Bakan Kirişci, Türkiye'de alınan önlemlerle, herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti.

Bakan Kirişci, gıda konusunda bazı provokatif amaçlı girişimler olduğunu belirterek, "Türkiye'de ve dünyada eş zamanlı olarak önce pandemi ve daha sonra da Rusya-Ukrayna savaşı ki bu arada iklimle ilgili yaşanılan birtakım problemler ve zorluklar nedeniyle, tarım ve tarıma bağlı olarak da gıda önem arz eder ve öne çıkar hale geldi. Artık gıda konusu, bir milli güvenlik meselesi haline geldi. Bu milli güvenlik meselesi olduğunu o kendine tırnak içerisinde yendiğini zannettiğimiz ülkelerin bir anda bir gıda milliyetçiliğine işi çevirdiklerini gördük. Kapıları kapattılar. İhracatlar, yasaklar getirdiler. Bundan kaynaklı olarak da bir panik havası oluştu. Rusya-Ukrayna savaşı adeta bunun tabiri yerindeyse bunun tuzu biberi oldu. Çünkü pandemi sürecinde bozulan gerek üretim ve ama üretimi sağlayacak olan tedarikte zincirde ciddi kırılmalar oldu. O dönemde kendi sağlığını önceleyen dışımızdaki ülkelerin üreticileri tarlaya, bağa, bahçeye, ahıra, ağıla, kümese gitmezken bizim eli öpülesi üreticilerimiz hiçbir imtina etmeden kendilerini her zaman olduğu gibi bu adadıkları coğrafyaya ve aziz milletimize üretme konusunda ürün yetiştirme konusunda feda ettiler.

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Burada elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın da o süreçte çalışabileceklerine dair çalışabilmelerine imkan sağlayan bir takım izinleri de bu konuda bir kenara atılamayacak kadar önemliydi ve kıymetliydi. Bu ülkenin üreticileri bu süreçlerde de üretmeye devam etti. Almış olduğumuz tedbirler sayesinde hamdolsun ülke olarak marketlerimizde bir ürünün kıtlığı yaşanmadı. Provokatif amaçlı, maksadı farklı olan birtakım girişimler oldu ama onlara ilişkin de anında almış olduğumuz aksiyonlarla bunlar da geri çevrildi. Tabir yerindeyse püskürtülmüş oldu" diye konuştu.

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