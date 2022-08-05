​Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Bakan Kirişci'nin paylaştığı tabloya göre; kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 34 milyon 84 bin 579 TL, uzman eller proje desteği 13 milyon 521 bin 975 TL, et regülasyonu desteği 8 milyon 455 bin TL, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği 4 milyon 455 bin 200 TL olarak ödenecek.
60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.