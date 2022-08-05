​Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Kirişci'nin paylaştığı tabloya göre; kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 34 milyon 84 bin 579 TL, uzman eller proje desteği 13 milyon 521 bin 975 TL, et regülasyonu desteği 8 milyon 455 bin TL, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği 4 milyon 455 bin 200 TL olarak ödenecek.

60 milyon 516 bin 754 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/qSmyivMYSV REKLAM August 5, 2022

FOTOĞRAF 10 Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Beklenen indirim haberi geldi. 6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor. GÜNCEL FİYAT LİSTESİ<br><br>İstanbul'da benzinin güncel litre fiyatı 22.25 TL'yken motorinin güncel fiyatı ise 24.53 TL. Ankara'daki güncel fiyatlar ise benzin ve motorinde sırasıyla 22.38 TL ve 24.64 TL. Benzin ve motorine indirim geliyor Brent petrol fiyatlarının altı ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası benzin fiyatlarında da düşüş sürüyor. 6 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine indirim geliyor. Peki, Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? BiP'te paylaş

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