Ekonomi Bakan Kirişçi duyurdu Destek ödemeleri bugün başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişçi duyurdu: Destek ödemeleri bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Haber Merkezi DHA
​Bakan Kirişçi: Tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz
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Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerinin bugün başladığını söyledi. Bakan Kirişci Twitter'dan paylaştığı bilgi notunda "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 2 milyar 963 milyon 2 bin 192 lira, Katı Organik Gübre Desteği 195 milyon 77 bin 205 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 8 milyon 900 bin 947 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 6 milyon 308 bin 817 lira, Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 2 milyon 13 bin 346 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 1 milyon 374 bin 785 lira oldu.

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