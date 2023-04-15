Bakan Kurum: Finans merkezi 17 Nisan'da açılacak

Finans merkezi 17 Nisan'da açılacak. Yerli ve yabancı finans şirketleri ofislerimizde hizmet verecek. Tasarımıyla da gururlanacağımız bu projeyi hizmete sunuyoruz.
Projenin yatırım değeri 65 milyar lira. Dünyaca ünlü markaların finans kuruluşlarını içinde barındıracak.
1.4 milyon metrekare ofis alanı var. Ofiste çalışan kardeşlerimizin hizmet alabileceği 100 bin metrekare bir alışveriş merkezi var. 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı otel var.
26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. Yaklaşık 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor.
Ayrıntılar geliyor...