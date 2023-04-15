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Ekonomi

Bakan Kurum: Finans merkezi 17 Nisan'da açılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, ''İstanbul Uluslararası Finans merkezi 17 Nisan'da açılacak. Yerli ve yabancı finans şirketleri ofislerimizde hizmet verecek. Tasarımıyla da gururlanacağımız bu projeyi hizmete sunuyoruz. Projenin yatırım değeri 65 milyar lira'' ifadelerini kullandı.

11:45 . 15/04/2023 Cumartesi
AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;

Finans merkezi 17 Nisan'da açılacak. Yerli ve yabancı finans şirketleri ofislerimizde hizmet verecek. Tasarımıyla da gururlanacağımız bu projeyi hizmete sunuyoruz.


Projenin yatırım değeri 65 milyar lira. Dünyaca ünlü markaların finans kuruluşlarını içinde barındıracak.


1.4 milyon metrekare ofis alanı var. Ofiste çalışan kardeşlerimizin hizmet alabileceği 100 bin metrekare bir alışveriş merkezi var. 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı otel var.


26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. Yaklaşık 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor.


Ayrıntılar geliyor...


#Finans Merkezi
#Yatırım
#Şirket
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