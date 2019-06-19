Ekonomi Bakan Kurum Kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde götüreceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde götüreceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin "İstanbul'da ne kadar riskli alan varsa bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hiçbir vatandaşımız deprem riski altında yaşamayana kadar bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde götüreceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, kentsel dönüşümde büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, Kartal'da Yeşilyurt apartmanının yıkılmasını anımsatarak, " 'Biz artık hiçbir ocağa ateş düşsün istemiyoruz, hiçbir anamız ağlasın istemiyoruz. Bu yüzden de kentsel dönüşümü hızlı, kararlı bir şekilde vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yapalım istiyoruz' demiştik ve bu çerçevede de manifestomuzu hazırladık." diye konuştu.

"Her yıl 300 bin konut yapmak suretiyle hızlı bir şekilde bu dönüşüm sürecine girelim istedik" diyen Kurum, Kartal'daki olay sonrası tüm valilere genelge gönderdiklerini hatırlatarak "Genelge kapsamında şehirlerde ne kadar riskli alan varsa bu alanların tespit edilmesi suretiyle bu dönüşüm projelerini hızlı bir şekilde yapalım demiştik ve bu veriler de gelmeye başladı, veriler ışığında kentsel dönüşüm projelerini yürütüyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt ve diğer binaların yıkımının ardından 48 gün sonra onların yerine yatay mimari esaslı, az katlı 125 yeni bağımsız bölümün inşaatına hızlı bir şekilde başladıklarını, yıl sonuna varmadan bitirip vatandaşlara teslim edeceklerini kaydeden Kurum, vatandaşların mağdur olmaması için hem kira yardımı hem de taşınma yardımı yaptıklarını söyledi.

Mahallede bir kentsel dönüşüm ofisi de kurduklarını da anlatan Kurum, "Vatandaşımıza şunu söyledik; 'ada bazında siz anlaşın sizin ilçe belediye başkanınız da büyükşehir belediye başkanınız da biziz. Yapılması gereken her türlü desteği vereceğiz ve bakanlık olarak sağlam, güvenli konutlarınızı hızlı bir şekilde yapalım.' İnşallah tüm süreç bitene kadar bakanlık olarak buradayız, sizin yanınızdayız ve destekçiniziz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın çünkü, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı budur ve bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Bir bina kaydı, bir binayı da biz yıktık"

Kağıthane'de yıkılan binaya da değinen Bakam Kurum, "Bir bina kaydı, bir binayı da biz yıktık. 900 tane o bölgede riskli bina tespiti yaptık ve hemen bu yıl sonuna kadar orada da temel atmak suretiyle hızlı bir dönüşümü yapacağız." dedi.

Murat Kurum, şunları kaydetti:

  • "Cuma günü Gaziosmanpaşa'mızda tam 4 bin 400 konutun temelini atacağız. Esenler'de 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık, bu yıl sonuna kadar 5 bin konutun ihalesini yapacağız. Üsküdar'da 1.500 konutluk, Çamlıca Cami'mizin etrafında, bizim tarihimizi, kültürümüzü yansıtacak projenin ilk 500 konutluk etabın temelini attık, hızlı bir şekilde yürüyoruz. Beyoğlu'nda temel attık gidiyoruz. İşte Az önce Tuzla ve Pendik'ten geldik orada da yapılması gereken kararları aldık ve hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar adımlarımızı atacağız. Sizlerle birlikte İstanbul'da ne kadar riskli alan varsa bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hiçbir vatandaşımız deprem riski altında yaşamayana kadar bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde götüreceğiz. Kentsel dönüşümümüz tüm Orhantepe, Kartal ve İstanbul'a hayırlı olsun."

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kurum, Yeşilyurt apartmanı ve diğer binaların yerine inşa edilecek yeni binaların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

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