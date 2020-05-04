Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Kurum Muğlada 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının kaçak bölümlerinin yıkılmasıyla ilgili denizden incelemede bulunmuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının kaçak bölümlerinin yıkılmasıyla ilgili denizden incelemede bulunmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her noktasında havadan, denizden ve karadan olmak üzere denetimleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bakan denizden inceledi: 21 bin yapı yıkılacak
FOTOĞRAF 25
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini denizden inceledi.
Title
Yasal olmayan kısımların yıkılacağını belirten Bakan Kurum, 11 otel ve 19 proje için tebligat gönderildiğini söyledi.
Title
Bakan Kurumu, imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapının tespit edildiğini ve bunların 8 bininin sahil kesiminde bulunduğunu söylerken 21 bin yapının yıkımının gerçekleştirileceğini de kaydetti.
Title
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
Title
8 otel projesi olmak üzere 9 projede tespitlerimizi yaptık ve ilgililerine bir ay içerisinde imara aykırılıkların giderilmesi için süre verdik.
Title
Bugün itibariyle geçen bir aylık zamanda da bakanlığımızın ilgili birimleri tespitlerini yaptılar.
Title
Tespitlere baktığınızda genelde imar barışına uymayan 31 Aralık 2018 tarihi öncesinde yapılmış, ancak sonrasında yapılmış gibi gösterilen, hem imar planına hem ruhsata aykırı yapıların yapıldığını gördük.
Title
İlk 50 metrede hiçbir şekilde yapılaşma yapılamamasına rağmen; yapıların olduğu, ikinci 50 metrede günü birlik tesislerin olmadığı, konut olarak yerleşmelerin olduğu tespitleri yapıldı.
Title
19 projede, 2100 bağımsız bölümü içeren tespitlerimiz oldu. Toplamda 11 otel, 19 proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk.
Title
Yıkım işlemleri başlatıldı. 9 projeye ilişkin de bugün valiliğimiz, kaymakamlığımız, emniyetimizin, jandarmamızın aldığı tedbirlerle yıkım işlemlerini bakanlığımızla birlikte fiilen gerçekleştiriyoruz.
Title
19 projede 2100 bağımsız bölüme ilişkin yıkım işlemleri süratli biçimde giderilecek. Ve en yakın zamanda imara uygun hale getirilecektir.
Title
Bodrum'da tüm sahil kesiminde incelemelerimiz gerçekleşiyor. Bu anlamda Muğla'nın 9 ilçesinde 30 gündür denetimlerini sürdürüyorlar.
Title
Bugün itibariyle baktığımızda Türkiyemizde imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik.
Title
Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız ve kararlı bir şekilde 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz.
Title
Ayderimizi de Uzungölümüzü de koruyacağız, Bodrumumuzu da koruyacağız. Kararlı azimli biçimde yürüteceğiz.
Title
20 milyon lira cezai işlem uygulanmıştır tüm firmalara. Yine bu esnada, yıkım esnasında devletimizin harcayacağı her bir kuruş da kendilerinden talep edilip alınacaktır.
Title
Şu an itibariyle 750'ye yakın bu tespitlerde yapı kayıt bölgesini iptal ettik bu bölgelerde.
Title
Aralık 2018 öncesi ve sonrasında uydu görüntülerimiz var. İki uydu görüntüsünü çakıştırıyoruz. Bu görüntülere uymayan yapılara ilişkin de gerekli işlemi yapacağız.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.
Bakan denizden inceledi: 21 bin yapı yıkılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini hem karadan hem de denizden inceledi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada imar barışına uymayan 21 bin yapının yıkılacağını kaydetti.

DOĞAYI BOZANA GEÇİT YOK

İmara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

  • "Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik.
  • 499 KAÇAK YAPI YIKILDI
  • Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık.
  • KÜDÜR'ÜN KORUMA STATÜSÜ ARTIRILDI
  • Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü artırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik.
  • BELEDİYELERE KARARLILIK MESAJI
  • Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız."


Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık. pic.twitter.com/3DTktvff8B

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 3 alanda yatırım vurgusu: Önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 3 alanda yatırım vurgusu: Önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak

Hazine destekli tarımsal kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme
EKONOMİ
Hazine destekli tarımsal kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme

Kamu bankaları 'Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi'ne her 100 başvurunun 86'sını karşıladı
EKONOMİ
Kamu bankaları 'Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi'ne her 100 başvurunun 86'sını karşıladı
Abone Ol Google News
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.
Tam kurtulmuşken vefat etti

Tam kurtulmuşken vefat etti

​Koronavirüsü yenen profesör kalbine yenik düştü.
Her an çökebilirler

Her an çökebilirler

​İstanbul'da tarihi surlarda korkutan gelişme.
Zoom'u silmenin vakti geldi

Zoom'u silmenin vakti geldi

​HAVELSAN yerli video konferans uygulaması geliştirdi: Diyalog.
Yıllar sonra<br>gelen itiraf

Yıllar sonra
gelen itiraf

İlk defa Yeni Şafak Spor'un yayınında açıkladı.

30 Haziran'a<br> kadar uzatıldı

30 Haziran'a
kadar uzatıldı

​e-ticaret'te koronavirüs önlemi devam edecek.

Pişkinliğin bu kadarı

Pişkinliğin bu kadarı

Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Teravih için gizlice ülke değiştiriyorlar

Teravih için gizlice ülke değiştiriyorlar

​Operasyon başlatıldı karantinaya alınacaklar.
İptal etmeyin öteleyin!

İptal etmeyin öteleyin!

Koronavirüs nedeniyle iptaller artınca çağrı geldi.
TEM'de <br>ölümüne 'oyun'

TEM'de
ölümüne 'oyun'

Eğlence uğruna yola çıkıp arabaların önüne atladılar.
Ummuhan<br>teyze ağlamasın

Ummuhan
teyze ağlamasın

​Cumhurbaşkanımız bilse bizi bu halde koyar mı?
Rehavet trafiği

Rehavet trafiği

​Sokağa çıkma yasağı kalktı, İstanbullu yollara düştü....

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.