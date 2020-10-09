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Ekonomi Bakan Kurum Son aşamaya gelindi, LPGli araçlar kapalı otoparkları kullanabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ OTOMOTİV

Bakan Kurum: Son aşamaya gelindi, LPG'li araçlar kapalı otoparkları kullanabilecek

Milyonlarca araç sahibinin heyecanla beklediği haber geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapacakları düzenlemeyle LPG'li araçların kapalı otoparkları kullanabileceğini belirterek, "Çalışmada artık son aşamaya geldik. İnşallah nihai şeklini verip, LPG'li araç sahibi vatandaşlarımızın merakla beklediği yönetmeliği önümüzdeki hafta yayınlayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
LPG'li araçlar artık kapalı otoparkları kullanabilecek.
LPG'li araçlar artık kapalı otoparkları kullanabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ümraniye Belediyesi Zemin Altı Katlı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sabah Oruç Reis İlkokulu öğrencileriyle Sıfır Atık Projesi kapsamında bir araya geldiklerini, ardından da Esenler'de başlattıkları 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesinin yeni bir etabının daha temelini attıklarını anımsattı.

Yarın Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutlarının ve Çatalca'da millet bahçesinin temelini atacaklarını bildiren Kurum, temelini attıkları çok katlı otoparkın, Ümraniye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eşsiz güzelliğiyle tüm dünyayı büyüleyen, kıtaları bir araya getiren İstanbul'un, kültürü, medeniyeti ve şehirciliği en güzel örnekleriyle yansıttığını dile getiren Kurum, "İstanbul, Türkiye'nin marka şehri, dünyaya açılan penceresidir. Bugün, kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sosyal konutlardan sıfır atığa gürültü bariyerlerine kadar tüm altyapı ve üstyapı projelerimizi bu bilinç ve amaçla hazırlıyor, hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ümraniye Belediyesi Zemin Altı Katlı Otoparkı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum, İstanbul'un 16 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olduğunu, Türkiye nüfusunun 5'te 1'inin İstanbul'da yaşadığını aktardı.

145 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip olan İstanbul'un bu özelliğinin, her kalabalık şehirde olduğu gibi trafik sorununu ve otopark problemlerini ortaya çıkardığına işaret eden Kurum, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerle birçok projeye imza attıklarını dile getirdi.

Kurum, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümü 3 başlık altında toplamıştık. Buna yeni bir başlık daha ekliyoruz. Yoğun olarak trafik ve otopark sorunu yaşanan ilçelerimize otopark problemini çözmek amacıyla şehrin içinde kalmış, köhneleşmiş, deprem riski altındaki binaları kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle bölgenin otopark ihtiyacını giderecek katlı otoparklar yapacağız. Akıllı sistemlerin olduğu otoparklarda, vatandaşlarımız her türlü hizmeti alacak. Hem otopark ihtiyacını gidermiş hem de o bölgedeki kentsel dönüşüme katkı sağlamış olacağız. İnşallah İstanbulumuzun 39 ilçesine de en az bir tane bu otoparklardan yapacağız."

Türkiye'deki toplam yaklaşık 24 milyon aracın 5 milyonunun İstanbul'da bulunduğunu, bu gerçeklerden hareketle katlı otopark projelerinin sayısını artırmak gerektiğini belirten Kurum, bazı ilçelerde katlı otopark inşa edeceklerini bazılarında ise yeraltı otoparkları yaparak, yeşil alan ve donatı ihtiyaçlarını karşılayacaklarını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: LPG'li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM'leri ilan edeceğiz

"100 dönüm millet bahçesini Ümraniye'ye kazandırıyoruz"

Ümraniye'nin tam merkezinde 3 ayrı caddenin kesiştiği noktada bulunan, İller Bankası'nın sağladığı 7 milyonluk hibe desteğiyle yatırım bedeli 14 milyon lira olan yeni yeraltı otoparkının inşaat alanının 10 bin metrekare olacağını aktaran Kurum, zemin altına 3 kat olacak şekilde planlanan otoparkın, depreme dayanıklı teknolojilerle, akıllı sistemlerle inşa edeceklerini belirtti.

Bakan Kurum, Ümraniye'de, vatandaşların sağlığı, huzuru, güvenliği için yapılması gereken tüm adımları attıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir tarafta gürültü bariyeri yapıyoruz, bir tarafta millet bahçeleri yapıyoruz. Millet bahçeleriyle yeşil alan miktarını artıracak ve kişi başına düşen yeşil alan ihtiyacını karşılayacak adımları atıyoruz. Bu noktada NETAŞ'ın bulunduğu arazide yaklaşık 100 dönüm millet bahçesini Ümraniye'ye kazandırıyoruz. Dudullu'da başka bir millet bahçemiz var. TEM'in kenarında yaptığımız bir millet bahçemiz var. Şu an 3 millet bahçesi projelendirilmiş, inşa aşamasına gelmiş durumdadır."

Kurum, Ümraniye'deki kentsel dönüşüm projelerini de belediye ile uyum içerisinde yürüttüklerini dile getirdi.

Binek otomobilde ihracatı beş ülke sırtladı
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Binek otomobilde ihracatı beş ülke sırtladı

LPG'li araçlara kapalı otopark izni

Otopark sorununa köklü çözümler bulmak için mevzuatlarda değişikliğe gittiklerini, yeni yönetmelik çalışmaları yaptıklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yönetmeliğimiz de 2021 sonu itibarıyla yürürlüğe girecek. Türkiyemizin elektrikli araçları artık 2022'de yollara çıkacak ve bu araçlar için yeni donanımlara, otopark alanındaki şarj istasyonlarına, park yerlerine ihtiyaç duyacağız. Bu kapsamda yeni yönetmeliğimizde otopark alanlarında elektrikli araç park yerlerinin sayısını artırıyoruz. Şarj istasyonu kurulma mecburiyeti getiriyoruz.

Yeni düzenlemeyle LPG'li araçlarımız artık kapalı otoparklara giriş yapabilecekler. Çalışmada artık son aşamaya geldik. İlgili bakanlıklardan ve kuruluşlardan görüşlerimizi aldık. İnşallah nihai şeklini verip, LPG'li araç sahibi vatandaşlarımızın merakla beklediği yönetmeliği önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Şimdiden yönetmeliğimiz İstanbullularımız ve tüm kardeşlerimiz için hayırlı olsun."

Kurum, Türkiye'de 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapmayı hedeflediklerini, bu kapsamda İstanbul'da Ümraniye E-80 karayolu, Maltepe D-100 karayolu ve Beyoğlu Haliç güzergahları üzerinde 3 gürültü bariyeri projesi olduğunu sözlerine ekledi.

Törende, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın konuşmalarının ardından, Kurum ve beraberindekiler butona basarak, otoparkın temelini attı.

Meteoroloji dolu uyarısı verdi, İstanbullular otoparklara akın etti: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
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Geçtiğimiz hafta aniden bastıran ve kısa sürede sürücülere zor anlar yaşatan sağanak ve dolu yağışının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu hafta için de turuncu alarm verdi.
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i. Özellikle Perşembe ve Cuma günü, yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve dolu beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesini uyaran MGM, kuvvetli yağıştan kaynaklı gelişebilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı da vatandaşları uyardı.
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Geçtiğimiz hafta araçları doludan zarar gören araç sahipleri, benzer sıkıntıları yaşamamak için kapalı otoparklara adeta akın etti. Tam kapasiteyle hizmet veren kapalı otoparklarda, yine de örtüyle tamamen sarılmış araçlar da görüldü.
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İstanbul'daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşandığını belirten İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Ziya Kılıç, Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80'lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz. Bu konuda onların yardımını bekliyoruz.
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Şu anda merkezi lokasyonlar dışındaki doluluk oranımız yüzde 30-40'lar civarında dolayısıyla orada oralarda çok daha rahat hizmet verebileceğiz. Vatandaşımız bu açtığımız yeni otoparklara giderken, cep uygulaması indirerek çok rahat yeni otoparklarımıza ulaşabilir, doluluk oranlarını görebilir. 14 tanesi Anadolu Yakası'nda, 54 tanesi Avrupa Yakası'ndadır ifadelerini kullandı.
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Ziya Kılıç, vatandaşlara merkezi noktalar dışındaki otoparkları tavsiye ederek, Son dönemde açtığımız özellikle vatandaşlarımızın yoğunluk yaşamamaları, mağdur olmamaları için yönlendirmek istediğimiz otoparklar; Bağcılar Kent Meydanı zemin altı otoparkı, Bahçelievler Devlet Hastanesi yanı otoparkı, Seyrantepe otoparkı, Kadıköy Salı Pazarı otoparkı, Bayrampaşa Atatürk Parkı zemin altı otoparkı, Bağcılar Çolakoğlu zemin altı otoparkı, Cemal Kamacı Spor Kompleksi otoparkı, Merter katlı otoparkı.
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Bu otoparklara ulaşım konusunda vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Bu otoparkların ortalama 7 bin araç kapasitesi olup, 24 saat esasına göre hizmet vereceğiz şeklinde konuştu.
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Daha önceki dolulara da değinen Kılıç, Vatandaşlarımız haklı olarak bizim kapalı otoparklarımıza yoğun bir taleple geldiler. Ama otoparklarımızın kapasitesi belli. Biz bu kapasitenin üzerine çıkarak da vatandaşımız mağdur olmasın diye hizmet vermeye çalıştık.
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Ancak her otoparkımızın alabileceği miktar belli, bunun üzerine çıkma şansımız yok. Bundan dolayı özellikle vatandaşlarımıza yeni açtığımız otoparklı söylüyorum ki buraları tercih etsinler. Aksi takdirde otoparklar tamamıyla dolduğunda bu hizmeti alamayabilirler ifadelerini kullandı.
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Gaziosmanpaşa'da 12 yıldır kapalı otopark işleten Volkan Duymaz, meteorolojinin uyarılarının ardından bugün yoğunluk yaşandığını belirtti. Duymaz, Sabahtan beri bunun yoğunluğunu yaşıyoruz zaten. Yüzde 100'lük doluluk yaşıyoruz artı yüzde 20'lik ve 30'luk daha fazla araç gelmeye başlıyor. İnanılmaz derecede telefon almaya başladık. Fiyatları soranlar oldu. Kimseyi mağdur etmeyecek şekilde, herkesin gönlü olsun diye otoparkımıza almaya çalışıyoruz. dedi.
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Ruhsatsız kapalı otopark işletmecilerinin yoğunluğu fırsata çevirdiğini söyleyen Volkan Duymaz, Bu durumu fırsata çevirenler de oldu. Daha önceki dönemlerde de bunlar kulağımıza gelmişti zaten. Şu anda da her yerde olduğu gibi mutlaka vardır. Bizim gibi resmi ve kurumsal olan yerler bunu yapamazlar. Daha çok yol üstlerinde ruhsatsız yerlerin yaptığını düşünüyorum. Kulağımıza da geliyor zaten şeklinde konuştu.
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Gaziosmanpaşa'da yaşayan Levent Satılmış, yapılan uyarıların ardından aracını kapalı otoparka koyacağını söyledi. Satılmış, Ben perşembe günü il dışına gitmeyi düşünüyordum. Ama aracımı buraya bırakacağım. Doludan zarar görmemesi için. Evlerimizin önünde böyle bir imkan yok. Özellikle de çıkmamayı düşünüyorum. Burada tutacağım aracımı. Burada kalacak ben de cuma günü akşamı gitmeyi düşünüyorum gerçi havanın durumuna göre karar vereceğim. Yani aracımı buraya bırakacağım kafam rahat olacak dedi.
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Aracını evinin kapalı otoparkına koyacağını ve işe servisle gideceğini söyleyen Erkan Dönmez ise, Aracımı evimin kendi kapalı otoparkına bırakacağım. Bu havalarda zor yani çıkarmayı düşünmüyorum. Geçtiğimiz hafta da otoparktaydı arabam bir sıkıntı olmadı. Kullanmadım yani. Havanın durumuna göre ayarlayacağız artık. Büyük ihtimal bu hafta da otoparkta olacak. İşim için servis kullanıyorum zaten. Araca gerek kalmıyor diye konuştu.
Meteoroloji dolu uyarısı verdi, İstanbullular otoparklara akın etti: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da bu hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından perşembe ve cuma günleri için yapılan sağanak ve dolu uyarılarının ardından, araç sahipleri kapalı otoparklara akın etti. İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Ziya Kılıç, "Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80'lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz" dedi.

12 milyon TL değerinde yüzlerce araç otoparkta çürüyor!
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yediemin otoparkı, yaklaşık 12 milyon lira değerindeki motosiklet ile yüzlerce otomobil ve TIR'a ev sahipliği yapıyor. Otopark sahibi Mustafa Çalışkan, bu servetin ekonomiye kazandırılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.
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Reyhanlı’daki 13 dekarlık yediemin otoparkında bulunan 3 bin 500 motosiklet, aralarında lüks olanlarla birlikte 180 otomobil, 9 konteyner, 10 traktör ve çekicinin piyasa değeri 12 milyon lirayı buluyor.
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Otopark sahibi Mustafa Çalışkan ise bu servetin, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ekonomiye kazandırılmasını istiyor.
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13 dekarlık alanın tamamen dolduğunu ve adım atacak yerin kalmadığını belirten Çalışkan, yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
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Otoparktaki araçların ihale ile açık artırma yoluyla satışa çıkarılmasını istediğini dile getiren Çalışkan, Bu servet, çürüyeceğine satılırsa hem halk araç sahibi olur hem de en önemlisi milli ekonomiye kazanç olur. Bu arada bizim de mağduriyetimiz giderilmiş olur dedi.
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Otoparkında birçoğu hacizli ya da mahkemelik durumda olan otomobillerin bulunduğunu ifade eden Çalışkan şunları söyledi:
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Araçlar hacizli ya da çeşitli nedenlerle yakalamalı olduğu için buraya getirildiler. Bunun yanı sıra daha önce Suriye’den getirilen ancak sahte belgeli oldukları belirlenen lüks otomobiller de otoparkta kaderlerine terk edilmiş durumda. Bekleme süresi dolan ya da mahkemesi tamamlanan araçlar, eğer bir an önce işlemleri tamamlanıp satışa sunulursa en çok kazanan devletimiz olacaktır. Talebimiz buradaki araçların bir an önce değerlendirilmesidir.
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Özellikle motosikletlerin polis veya jandarma tarafından yapılan denetimlerde fenni muayeneleri olmadığı için yakalanarak, otoparka çekildiğini, sahiplerinin de işsiz ya da sıkıntıda olmaları nedeniyle geri alamadıklarını belirten Çalışkan, sahiplerinin motosikletleri alamadıkları gibi otopark ücreti de ödeyemediklerini söyledi.
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12 milyon TL değerinde yüzlerce araç otoparkta çürüyor!
Hacizli ve mahkemelik yüzlerce araç yediemin otoparkında çürümeye terk edilmiş durumda. Otopark yetkilileri ise 12 milyon TL değerinde servetin ekonomiye kazandırılması için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istiyor.

Servet değerinde ama satılmıyor: Milyonluk araçlar otoparkta çürüyor
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İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten menedilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi. Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler alındığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi.
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34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 700 otomobil 2 bine yakın motosiklet yıllarca bekliyor. Araçlar arasında ikinci el piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan lüks ciplerden, 400 TL'lik motosikletlere kadar her türden model ve marka aracı bulmak mümkün.
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Zaman zaman dosyası ihaleye çıkarılan araçların çoğunluğu alıcı bulunmadığı için yediemin otoparkına dönüyor. Bazı araçlar, üzerindeki vergiler ve borçlar nedeniyle pahalı bulunup alınmazken, bazıları ise kullanılamayacak durumda olduğu için alıcısı çıkmıyor. Kullanılamaz duruma gelen araçların bazıları yıllarca güneş ve yağmur altında beklediği için alınmazken bazıları ise haczedilmeden önce ruhsat sahibinin uyanıklığı nedeniyle alıcı bulamıyor.
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Ruhsat sahipleri araçları hakkında yakalamalı haciz kararı çıkarıldığını öğrendiklerinde araçları yasa dışı yollarla motorundan direksiyon simidine kadar değerli tüm parçalarını söktürüp kayıt dışı satarak gelir elde ediyor. Terk edilmiş halde bir yere park edilen otomobil, daha sonra polise ihbar edilerek çekiciyle yediemin otoparkına çektiriliyor.
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Üzerinde haciz dosyası bulunduğu için yediemin otoparkında bekletilen araç, ihaleye çıksa bile içi boş ve kullanılamaz halde olduğu için alıcısı çıkmıyor.
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Benzer durumların otopark işletmecilerine ve devlete büyük zarar verdiğini anlatan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, kendisinin işlettiği otoparkların dolmak üzere olduğunu söyledi. İcra İflas Kanunu’ndaki aksaklıklardan dolayı zarar ettiklerini ifade eden Topcu, yakalama haczi koyduran kişinin, aracın 6 ay içinde satışının yapılmasından da sorumlu olması gerektiğini anlattı. Topcu şöyle konuştu:
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Yakalama kararı çıkarttıran avukatın icra dairesine başvurup bu aracın satışının yapılması için işlemleri başlatması lazım. Ancak aracın üzerinde vergi, sigorta alacağı gibi borçlar varsa avukatlar kendilerine para kalmayacağı için bu araçlarla uğraşmak istemiyor. Burada olan vatandaşa oluyor. 1 milyon TL'lik araç 6 yıldır burada bekliyor.
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Sahibinin en az 400 bin TL kaybı var. Vatandaşın hakkını savunmak hukukçuların görevi. Vatandaş çıkmaza girince, aracının ihaleden satılmaması ya da kazanç elde etmek için içindeki tüm değerli parçaları satıyor. Kendi aracını polise ihbar ediyor ve araç buraya geliyor. İçi boş araca kıymet takdiri yapılıyor ve 30 bin TL deniyor. Banka 'Benim alacağım 100 bin TL, 30 bin TL'yi razı olmam' diyor ve yıllarca çürümeye bekliyor.
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Araçların tamamına yakınının ithal yollarla Türkiye'ye getirildiğini anlatan Mustafa Hakan Topcu, İcra İflas Kanunu'nda düzenlemeye gidilmezse ciddi bir döviz kaybı yaşandığını da sözlerine ekledi.
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Servet değerinde ama satılmıyor: Milyonluk araçlar otoparkta çürüyor
Antalya'da icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.


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