Bakan Kurum: TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz

Bakan Kurum, "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu" kapsamında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların katılımıyla "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temasıyla Antalya Belek'te bir otelde düzenlenen istişare toplantısında konuştu.

İstişare toplantılarının ilkini, "2023'e Doğru, Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği" temasıyla Ocak 2019'da gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, toplantıda, geçen 3 yılda yaptıklarını, bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmaları, projeleri, yeni yatırımları konuşup, istişare edeceklerini söyledi.

Mesai arkadaşlarıyla, 50 bin Bakanlık çalışanının her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"2019 yılında açıkladığımız 18 maddelik sonuç bildirgemizde yer alan tüm hedeflerimizi hamdolsun hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük icraat planlarının tamamını yüzde 100 başarı oranıyla gerçekleştirdik. 11. Kalkınma Planı'nda geçen hedeflerin istisnasız tamamıyla ilgili adımları kararlılıkla attık, yatırımlarımızda hedeflenen mesafenin çok üzerine çıktık. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, 81 ilimizin tamamındaydık. 350'yi aşkın ziyaret gerçekleştirdik. 972 ilçemizde proje başlatmadık tek bir yer bırakmadık. Milletimizin takdirine mazhar olan yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, 13 bin kalem çevre ve şehircilik yatırımını hep birlikte başlattık."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Yeşil Kalkınma Devrimi ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine dikkati çeken Kurum, bu hedefe giden yolda Bakanlığın özellikle iklim değişikliğine ilişkin alanlarda çok daha geniş bir görev üstlendiğini anlattı.

Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ilişkin "Ülkemizde 2000'li yıllarda meydana gelen meteorolojik afetlerin sayısında, 60'lı yıllara göre 3 kat artış yaşandı." dedi.

"Ülkemizi sürdürülebilir kalkınmanın örnek ülkesi yapacağız"

İklim değişikliğinin "sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma meselesi" olduğuna işaret eden Kurum, şunları söyledi:

"Ülke olarak, dünyanın bugünkü kötü durumuna dair tarihi bir sorumluluğumuz yok. Ama biz ortak evimiz dünya için Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. Şimdi 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi noktasında adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Türkiye'nin yol haritası açık ve nettir. Çevre ve şehircilikte, sanayide, ticarette, tarımda, ekonomide, enerjide, ulaştırmada, ülkemiz, milletimiz, doğamız ve tüm insanlık alemi için, Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimini en muazzam sonuçları alarak gerçekleştireceğiz. Ülkemizi sürdürülebilir kalkınmanın örnek ülkesi yapacağız. 'Yeşil Kalkınmanın lider ülkesi, Allah'ın izniyle Türkiye olacak."

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OYNAT 02:18 Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim müjdesi: Yeni bir kampanya düzenleyeceğiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mart ayında TOKİ konutlarına dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceklerini bildirdi. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yıl içinde iki ayrı indirim yaptıklarını ve yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladıklarını belirten Kurum, 'Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Bakanlıktan yeşil kalkınma için 12 hedef

Kurum, Türkiye'nin yeşil kalkınmadaki en temel düsturunun "tabiatı koruyarak güçlenmek, vahşi bir ekonomi anlayışıyla değil, milletin ve doğanın refahını sağlama düsturuyla kalkınmak" olduğunu belirterek gelecek dönemde yapacakları 12 maddelik hedeflerini şöyle sıraladı:

"Ekolojik, doğal sermayemizi koruyarak güçlendireceğiz. Yeşil inovasyonu, yeşil teknolojilerin kullanımını yaygınlaştıracağız. Bilim ve sanayide düşük emisyonlu, yeşil endüstriyel üretimi artıracağız. Enerjide, temiz enerji tekniklerini ve yenilenebilir enerji sistemlerini var gücümüzle destekleyeceğiz. Şehircilikte, arazi kullanımı noktasında titiz davranacağız. Yani bir gayrimenkul geliştirmede, öncelikle daha önce imara açılmış alanların kullanım oranını artıracağız. Tarım alanlarını koruyacağız. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını her zamankinden daha da yüksek noktaya taşıyacağız. Şehircilikte, tüm imar planlarında yeşil alan kullanımını maksimum seviyeye çıkaracağız. Kentsel tüketimin ve atıkların azaltılmasını sağlayacağız."

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Kurum, üretimde de geri dönüşümlü malzeme kullanımını teşvik edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atık suların yeniden kullanılmasına yönelik teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Mevcut binaların yeşile dönüştürülmesi çok önemli. Yeşil çözümlü yeni bina tasarımları geliştirilmesi çok değerli. Özellikle bina yer seçiminde etkinliği, verimliliği geliştireceğiz. Binalarda su verimliliği çözümlerini, yeşil inşaat malzeme ve teknolojilerinin kullanımını en yüksek seviyeye çıkaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız etkin müzakereler sonucunda, uluslararası kuruluşlarla bir mutabakata vardık. 3 milyar 157 milyon dolar iklim destek paketini milletimize açıkladık. Bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde 3 yıl içinde kullanacağız."

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Bakan Kurum, bu ay Konya'da İklim Şurası'nı yapacaklarını hatırlatarak orada yenilenebilir enerjideki başarıları artırmanın yollarını arayıp, tarım, sanayi ve ticaretten sağlık ve kültüre, Ar-Ge yatırımlarına kadar her alanda yeni kararlar alacaklarını bildirdi.

"265 milyon ağacımızı kurtardık"

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Projesi'yle 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atığı işleyerek ekonomiye kazandırdıklarına dikkati çeken Kurum, "Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağladık. Yani ülkemize en az 2 bin tam donanımlı okul kazandırdık. 265 milyon ağacımızı kurtardık." diye konuştu.

Kurum, son 3 yılda yaşanan afetlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla ilk andan itibaren, afet bölgelerinde olduklarını ve yapılan çalışmalara işaret ederek "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik, açta açıkta bırakmadık." dedi.

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Kurum, orman yangınları sonrası ve Marmara'daki müsilaj sorununa ilişkin yapılan çalışmaları da anımsattı.

"Cumhuriyet tarihinin en fazla çevre denetim sayısına ulaştık"

Bakanlık olarak hava, su, deniz kirliliğiyle 7 gün 24 saat mücadele ettiklerini, 360 noktadan havayı, 423 noktadan denizleri, akarsuları anlık olarak izlediklerini anlatan Kurum, "2021 yılında 56 bin 920 denetim sayısıyla Cumhuriyet tarihinin en fazla çevre denetim sayısına ulaştık. Ülke genelinde havamızı kirleten tüm gazlarda yüzde 25'i aşan oranda azalma sağladık. Buna göre Türkiye'nin havası geçtiğimiz yıllara göre yüzde 25 daha temizdir." bilgisini verdi.

Kurum, 68 milyon metrekare büyüklüğe sahip 423 millet bahçesini projelendirdiklerini ve 125'ini vatandaşların hizmetine sunduklarını, korunan alan büyüklüğünü de yüzde 9,6'dan yüzde 11,9'a çıkardıklarını vurguladı.

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"Salda Gölü çevresinde kaçak yapıları yıktık"

Salda Gölü ve çevresini de Marmara Denizi gibi Özel Çevre Koruma alanı ilan ettiklerini de dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün Salda'da araçlar artık gölün kıyısına inemiyor. Çöp yığınları artık yok. Göl çevresinde kaçak yapıları yıktık. Gölümüzün su kalitesini iyileştirdik. Salda çevresinde ahşap yapılarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Salda artık çok daha güzel. İnşallah daha da güzel olacak. Şimdi Beyşehir, Mogan ve Van göllerimizde de benzer bir çalışma yapıyoruz. Dip çamurunu ve hayalet ağları temizliyor, su seviyesini, kalitesini, balık sayısını artırıyoruz. Yine Ayder'in, Uzungöl'ün ve tüm doğal alanlarımızın güzelliğini koruyacak adımları tek tek atıyoruz."

"Birinci el konut satışlarında TOKİ'nin payını yüzde 14'e yükselttik"

Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek 2,8 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını, sahada inşası devam eden 350 bin dönüşüm konutu ve sosyal konutun da yatay mimariye, her bölgenin özgün mimarisine uygun olarak inşa edildiğini aktardı.

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Geçen yıl 810 şantiyede yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Kurum, "2021 yılında Türkiye genelinde birinci el konut satışlarında TOKİ'nin payını yüzde 14'e yükselttik." dedi.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yıl içinde iki ayrı indirim yaptıklarını ve yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladıklarını belirten Kurum, "Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"2022'de İzmir'de evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede bırakmayacağız"

Afet bölgelerindeki dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, "Bugün Elazığ ve Malatya'da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz. Yine İzmir'de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir'e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz." dedi.

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Kurum, 2022'de İzmir'de evine kavuşturmadıkları tek bir depremzede bırakmayacaklarını da vurguladı.

Esenler'e "Nar İnovasyon Bölgesi"

Kurum, İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarına ilişkin "Esenler'de 60 bin konutluk, Türkiye'nin sıfırdan kurulan ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Burası yüksek teknoloji ve sıfır atık uygulamalarıyla diğer şehirlerimize örnek olacak." dedi.

Kurum, buradaki "Nar İnovasyon Bölgesi" adını verdikleri alanı, yeni teknolojilerin test edilebileceği "yaşayan bir çevre ve şehircilik laboratuvarı" olarak tasarladıklarını belirterek "Elektrikli araç altyapısından akıllı ulaşıma, yenilikçi yapı tiplerinden yapay zeka ile yönetilen evlere, yer altı atık toplamadan şehir içi tarıma kadar 108 ayrı alanda uygulama raporlarımızı hazırladık." diye konuştu.

Çamlıca Camisi ve çevresinde başlattıkları kentsel dönüşümle Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde 1876 konut, 142 dükkan yaptıklarını, Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif mahallelerini içine alan 5 bin konutluk projeyi de başlattıklarını anlatan Kurum, şunları söyledi:

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"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla 15 bin konutluk 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren Fikirtepe dönüşüm projesine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle girdik. Bu kapsamda Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımızla görüşmek, anlaşmak suretiyle oradaki riskli binaların yıkımını gerçekleştirdi. Vatandaşlarımıza kira, eşya yardımlarımızı yaptık. 13 bin konutun ihalesini tamamladık. Bu ay bütün ihalelerini tamamlayacağız ve söz verdiğimiz şekliyle, etaplar halinde 2023 yılından itibaren konutlarımızın teslimlerini de yapıyor olacağız. Bittiğinde İstanbul Anadolu yakasında bir cazibe merkezi olacak."

Kurum, 45 ilde 80 tarihi meydanı yeniden ihya ettiklerini belirterek yapılan çalışmalarını anlattı. 81 ilde otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla sanayi siteleri inşa ettiklerine dikkati çeken Kurum, "Şimdiye kadar 4 bin 842 sanayi iş yerini esnafımıza kazandırdık." dedi.

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Kurum, köylerde üretimi, istihdamı artıran tarım köy projeleri kapsamında 45 ayrı projede 7 bin 400 tarım köy konutun yapımını tamamladıklarını belirtti.

Yerel yönetimlere 80 milyar liralık destek sağlandı

Bakan Kurum, son 20 yılda, İller Bankasıyla yerel yönetimlere öz kaynaklardan toplam 80 milyar lira destek sağladıklarını belirterek "Sadece 2021 yılında, 3,5 milyar yatırım değeriyle tam 871 projemizi tamamladık. Belediyelerimize 2 bin 35 proje için toplam 8,5 milyar lira finansal destek sağladık. 32 projede tam 880 binanın sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirmelerini tamamladık." ifadelerini kullandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle tapu faaliyetlerinin tamamını dijitalleştirdiklerini anlatan Kurum, parsel sorgu sistemiyle günlük 2 milyonun üzerinde sorgulama yapıldığını dile getirdi.

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Kurum, Bakanlık adına çizdikleri yeni hedeflere ulaşmak için daha çok çalışacaklarını, Türkiye'nin dört bir yanında bakanlığın hizmet yarışında olması gerektiğini kaydederek "Yeter ki milletimize mahcup olmayalım. Yeter ki bu toprakları bizlere emanet eden atalarımıza, ceddimize, şehit ve gazilerimize, bizi yetiştiren, üzerimizde hakkı olan insanlara mahcup olmayalım." dedi.

Bakan Kurum, iki gün sürecek istişare toplantısının, Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi'ne en güzel şekilde hizmet etmesi temennisinde bulunarak yarın açıklanacak sonuç bildirgesinin hayırlı olmasını diledi.