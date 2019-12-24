​Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İBB'nin projeden tek taraflı çekilme hakkı yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok.
Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir.
Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını alacaktır, plan Belediye Meclisinden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir.
16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye başkanlığı yapılmıyor. 6 aylık süreçte ne yaptığını kendisine sormak lazım. Biz de 82 milyon vatandaşımız için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.