Ekonomi Bakan Kurumdan Kanal İstanbul açıklaması İBBnin projeden tek taraflı çekilme hakkı yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İBB'nin projeden tek taraflı çekilme hakkı yok

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İBB'nin projeden tek taraflı çekilme hakkı yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Kurum "(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbulla ilgili açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbulla ilgili açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok.

Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir.

Arsa sahipleri plan çerçevesinde haklarını alacaktır, plan Belediye Meclisinden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir.

16 milyon İstanbulluya hizmet ediyoruz demekle belediye başkanlığı yapılmıyor. 6 aylık süreçte ne yaptığını kendisine sormak lazım. Biz de 82 milyon vatandaşımız için taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.

Bakan Kurum'dan akıllı şehirler açıklaması
EKONOMİ
Bakan Kurum'dan akıllı şehirler açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, 'Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.' diye konuştu.


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