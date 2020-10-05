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Ekonomi Bakan Kurumdan TOKİden ev alanlara indirim müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara indirim müjdesi

Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara 'indirim' müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Bakan Murat Kurum
Bakan Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara indirim müjdesi geldi. Bakan Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde indirim yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."

Erdoğan müjdeyi verdi: 388 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı
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Erdoğan müjdeyi verdi: 388 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kasımpaşa'da TOKİ Sosyal Konutları tanıtım töreninde 50 bin sosyal konutun müjdesini verdi. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacakları konutlar için taleplerin yarından itibaren toplanmaya başlanacağını da kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksitlerin 388 TL'den başlayıp vadenin ise 20 yıl olacağını belirtti.


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