Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara 'indirim' müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara indirim müjdesi geldi. Bakan Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde indirim yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."