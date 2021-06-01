Ekonomi Bakan Muş KKTCye gidiyor Masada yeni ekonomik işbirlikleri var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş KKTC’ye gidiyor: Masada yeni ekonomik işbirlikleri var

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 3 Haziran’da KKTC’yi ziyaret edecek.

Haber Merkezi İHA
Bakan Muş, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla KKTC’ye gidecek
​Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un söz konusu ziyaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve KKTC Başbakanı Ersan Saner tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

Bakan Muş ayrıca, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile de ikili görüşmelerde bulunacak. Bakan Muş’un, KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile gerçekleştireceği görüşmede, iki ülke arasında gümrükler alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Muş’un KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile gerçekleştireceği görüşmede, Türkiye ile yılın ilk dört ayında 351 milyon dolar ticaret hacmi olan KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret akışının hızlandırılması ve ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar ele alınacak. Muş ve Arıklı tarafından “Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü” imzalanacak.

Ayrıca, KKTC’de yerleşik firmalar ile gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları değerlendirilecek.

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