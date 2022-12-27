Ekonomi Bakan Muştan fahiş fiyat uyarısı Zincir marketlerin genel müdürleriyle toplantı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş'tan fahiş fiyat uyarısı: Zincir marketlerin genel müdürleriyle toplantı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürleriyle bakanlıkta buluştu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Muş, "4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Muştan fahiş fiyat uyarısı: Zincir marketlerin genel müdürleriyle toplantı
​Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürleriyle bakanlıkta buluştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi. Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO’su Cem Maltaş, ŞOK CEO’su Uğur Demirel ve BİM CEO’su Galip Aykaç’ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, “Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Muş, Ticaret Bakanlığı olarak saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı.

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