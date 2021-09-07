Bakan Muş'tan TİM ve THY arasında dev protokol müjdesi: Yüzde 10-35 arasında indirim uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katılımıyla Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştığı gelişmişlik düzeyinde havacılık sektörünün büyük önem kazandığını ifade etti. Türkiye'nin 19 yılda havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak büyük başarılara imza attığını dile getiren Karaismailoğlu, buna bağlı olarak yolcu ve özellikle hava kargo taşımacılığının büyük bir hızla büyüdüğünü bildirdi.

"2021-2024 döneminde hava kargo pazarının, yılda yüzde 10'lara yaklaşan bir büyümeyle önemli bir noktaya geleceği öngörülmektedir." diyen Karaismailoğlu, Turkish Cargo'nun uluslararası arenada saygın bir konuma yükseldiğini belirtti.

"TURKİSH CARGO DÜNYADA 300'DEN FAZLA DESTİNASYONA HAVA KARGO HİZMETİ SAĞLADI"

Karaismailoğlu, Turkish Cargo'nun bugün dünya genelinde 96'sı direkt kargo uçuş noktası olan 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağladığını anlattı. TİM ile Turkish Cargo arasında gerçekleşen ilk iş birliği anlaşması sonrası gerçekleşen olumlu sonuçların da hava kargo sektörünün büyümesini artırarak sürdüreceğini ve ihracatın gelişmesi açısından ne kadar değerli olduğunu kanıtladığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

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"Hava kargoyla hızlı ve güvenli taşıma"

"THY-TİM iş birliğinin, ihracatçılarımızın rekabet gücünün artmasına büyük katkılar sağladığını görüyoruz. İlk iş birliği sonrası Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1,2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleşmiştir. Hava kargoyla hızlı ve güvenli gerçekleştirilen taşımaların ortalama değeri, kara, deniz ve demir yolu modlarına oranla 50 kat daha değerli olarak konumlanmıştır. 28 ihracat pazarımızın taşınan tonaj verilerine bakıldığında, 2020 Aralık-2021 Mart döneminde taşınan tonaj 65,669 ton olarak gerçekleşirken, bir önceki döneme göre yüzde 10,7'lik artış sağlanmıştır."