Ekonomi Bakan Nebati Bütçe gelirlerinde olumlu seyir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Bütçe gelirlerinde olumlu seyir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati mayıs ayı bütçesiyle ilgili "2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebati: Bütçe gelirlerinde olumlu seyir
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

'BİRÇOK ÜLKEDEN İYİ'

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.

Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.

2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir.

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