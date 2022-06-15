Bakan Nebati: Bütçe gelirlerinde olumlu seyir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

'BİRÇOK ÜLKEDEN İYİ'

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.

Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.

REKLAM

2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir.

2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) June 15, 2022

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon mesajı: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz

EKONOMİ Bakan Nebati: 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz



