Ekonomi Bakan Nebati Katma değer beyannamelerinin verilme süresini uzattık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Katma değer beyannamelerinin verilme süresini uzattık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Halihazırda her ayın 26’ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28’inci günü sonuna kadar uzattık" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati: Katma değer beyannamelerinin verilme süresini uzattık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bugün 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebiliyor, vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabiliyor." dedi.

"Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önemli paydaşlarımızdan olan mali müşavirlerimiz, mükelleflerimizin beyanname ve bildirimlerinin verilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiş durumdalar." ifadelerini kullanan Bakan Nebati, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz de, gerek mükelleflerimizden gerekse meslek mensuplarından gelen tüm talepleri titizlikle değerlendiriyor ve işlemlerin kolaylaştırılması adına ne gerekiyorsa bir bir hayata geçiyoruz. Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz. Bu kapsamda, halihazırda her ayın 26’ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28’inci günü sonuna kadar uzattık. Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz"

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