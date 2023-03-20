Bakan Nebati 'size danışman şart oldu' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Vergi Konseyi' zaten var

Kemal Kılıçdaroğlu - Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Bakan Nebati, "Bir konuşmanızda Ulusal Vergi Konseyi’ni kuracağınızı ifade etmişsiniz. Ancak, ülkemizde sonuç odaklı ve tarafsız vergi politikalarının oluşturulmasına katkı sunan, kurumlar ve mükellefler arasında köprü vazifesi gören, ortak akıl ve uzlaşıyı hedef almasıyla sistemin tüm paydaşlarının güvendiği bir “Vergi Konseyi” zaten halihazırda vardır" dedi.
'İnternet sitesinden düzenli olarak paylaşılıyor'
'Resmi Gazete’de yayımlanmakta ve Sayıştay tarafından denetlenmekte'
'Size danışman şart oldu'
Bakan Nebati, ayrıca açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu'na 'icraatlerimizi takip etmekte zorlanıyorsunuz' diyerek şu açıklamada bulundu: