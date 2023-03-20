Bakan Nebati 'size danışman şart oldu' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Vergi Konseyi' zaten var

Sizin de bilmeniz gerektiği üzere; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince, hangi gelir kaynaklarından ne kadar vergi toplandığını ve hangi hizmetler için ne kadar harcama yapıldığını gösteren bütçe gerçekleşmeleri, gelir ve gider kalemleri itibarıyla Bakanlığımız internet sitesinden her ayın 15’inde düzenli olarak kamuoyumuzla paylaşılmaktadır.