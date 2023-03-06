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Ekonomi

Bakan Nebati Suudi Arabistan'la yapılan 5 milyar dolarlık anlaşmayı değerlendirdi: Türk ekonomisine olan güveninin neticesi

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

15:24 . 6/03/2023 lundi
Diğer
Bakan Nebati

Bakan Nebati

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı." denildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındı. Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

'Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.




#Nureddin Nebati
#Suudi Arabistan
#Merkez Bankası
il y a 1 heure
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Bakan Nebati Suudi Arabistan'la yapılan 5 milyar dolarlık anlaşmayı değerlendirdi: Türk ekonomisine olan güveninin neticesi
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