Ekonomi Bakan Nebati Türkiye daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Türkiye daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor

Hazine Bakanı Nebati, ''Ülkemiz ekonomik geçiş sürecindedir, Türkiye daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik ediyoruz. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır'' açıklamasında bulundu

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Nebati: Türkiye daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor
​Hazine Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ülkemiz ekonomik geçiş sürecindedir, Türkiye daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik ediyoruz. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır'' ifadelerini kullandı.

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