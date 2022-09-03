Bakan Nebati: Türkiye daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor

Hazine Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ülkemiz ekonomik geçiş sürecindedir, Türkiye daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik ediyoruz. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır'' ifadelerini kullandı.

Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) September 3, 2022

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