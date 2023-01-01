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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinden bakanlığın yeni hizmetine ilişkin açıklamada bulundu.
"Bakanlık olarak temel hedeflerimizden birisi, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin bir şekilde kullanılmasına imkân verecek uygulamaları hayata geçirmek.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile Ticaret Siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığı Bakanlığımıza elektronik ortamda bildireceğinden, bu bildirimlerin mükelleflerimiz tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini temin ettik.
Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk.
Bakanlık olarak temel hedeflerimizden birisi, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin bir şekilde kullanılmasına imkân verecek uygulamaları hayata geçirmek.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile Ticaret Siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığı Bakanlığımıza elektronik ortamda bildireceğinden, bu bildirimlerin mükelleflerimiz tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini temin ettik.
Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk."