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Ekonomi
Bakan Nebati: Mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yeni hizmetlere yönelik açıklama yaptı. Nebati, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırdıklarını söyledi.
11:00 . 18/01/2023 Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinden bakanlığın yeni hizmetine ilişkin açıklamada bulundu.


Nebati'nin açıklamaları şu şekilde;

"Bakanlık olarak temel hedeflerimizden birisi, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin bir şekilde kullanılmasına imkân verecek uygulamaları hayata geçirmek.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile Ticaret Siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığı Bakanlığımıza elektronik ortamda bildireceğinden, bu bildirimlerin mükelleflerimiz tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini temin ettik.

AYRICA BİLDİRİMDE BULUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KALDIRILDI

Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk.

Bakanlık olarak temel hedeflerimizden birisi, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin bir şekilde kullanılmasına imkân verecek uygulamaları hayata geçirmek.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile Ticaret Siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığı Bakanlığımıza elektronik ortamda bildireceğinden, bu bildirimlerin mükelleflerimiz tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini temin ettik.

Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava yolu halkın yolu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava yolu halkın yolu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesine video mesaj gönderdi. Erdoğan, ''Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, 2022 yılında da Avrupa Yolcu Trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Hemen her gün uluslararası basında ve sosyal medya mecralarında İstanbul Havalimanımızla ilgili göğsümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz'' ifadelerini kullandı. 'Sadece İstanbul Havalimanı değil sayısını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforuyla teknolojisiyle mimarisiyle ve diğer imkanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor' diyen Erdoğan, ''Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan Türkiye, bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor'' açıklamasında bulundu.

#ekonomi
#Bakan Nebati
#Ticaret Bakanlığı
1 saat önce
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Bakan Nebati: Mükelleflerin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak
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