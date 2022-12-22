Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Ocak ayına göre yüzde 100 Temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından asgari ücret artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde;

"Hükümetlerimiz döneminde çalışanlarımızın alım gücünün ve refah düzeylerinin iyileştirilmesi en önemli önceliklerimizden biri olmuştur.

2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bir yandan 85 milyonu aşkın vatandaşımızın refahını gözetirken, diğer yandan üretim çarklarının ülke ekonomimizin potansiyelini üst seviyelere taşıyacak şekilde işlemeye devam etmesini sağlıyoruz.

Enflasyonla mücadelemizi ve enflasyondan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesini engellemeyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

"ENFLASYON ORANININ OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR SEVİYEYE TEKABÜL ETMEKTEDİR"

Bu yaklaşımla, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da açıklandığı üzere net 8.506,80 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece asgari ücreti geçtiğimiz Ocak ayına göre yüzde 100, Temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk.

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Vurgulamak isterim ki, bu artış Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yılsonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir.

Bildiğiniz üzere, 2022 yılında asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırmış ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kılmıştık.

Yeni asgari ücretin başta işçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim."

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