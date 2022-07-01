Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Yüzde 95'lik bir artış var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni asgari ücrete ilişkin, yılbaşında da yüzde 51'lik artış yaptıklarını anımsattı.

Nebati, "Birikimli olarak yaklaşık yüzde 95'lik bir artış var. Bu artış asgari ücretlileri destekleyecek nitelikte. Bu artış içerisinde gelir vergisi ve damga vergisinden vazgeçiyoruz. Kamu maliyesi olarak yükleniyoruz. Bu asgari ücret kısmındaki vazgeçilen miktar sadece asgari ücretliler için değil tüm çalışanlara da yönelik olduğu için kamu çalışanlarımız da bu aradaki miktardan faydalanmış olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 11 Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE<br><br>Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. <br><br>Yeni asgari ücret artışı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.<br> Yeni asgari ücret rakamını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte açıkladı. ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL<br><br>Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve yeni asgari ücretin net 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı. İşçi başına da işverene100 TL destek verilecek.<br><br> Erdoğan ayrıca, \"İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 TL destek verecektir.\" dedi. Peki, buna göre asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu? ASGARİ ÜCRETLİNİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?<br><br>Asgari ücretin bir işverene maliyeti şu şekildedir. 2021’DE YÜZDE 50’LİK ARTIŞ OLMUŞTU<br><br>2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücret belli oldu: İşverene maliyeti ne kadar olacak? Milyonların merakla beklediği asgari ücret temmuz güncellemesinde nihai karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin net 5500 TL'ye çıkartıldığını duyurdu. Peki, bir asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti ne kadar oldu? Yeni asgari ücrette gelir vergisi, damga vergisi ve AGİ.. Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

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