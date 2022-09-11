Bakan Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması: 17 yılın en güçlü rallisi

Twitter'dan Borsa İstanbul ve sermaye piyasaları hakkında dikkat çeken açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı: "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı.

BIST 100 endeksi, 1 yıllık süreçte yüzde 142 yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, Borsamıza ve şirketlerimize duyulan güvenin en açık göstergesidir.

'TÜRKİYE'NİN REEL SEKTÖRÜ GÜÇLENİYOR'

Türkiye'nin üretimi ve ihracatı arttıkça reel sektör güçleniyor. Güçlenen reel sektör sermaye piyasalarına güven veriyor. Borsamızdaki yükselişin temelinde ekonomimizin artan üretimi ve istihdam kapasitesi yatıyor.

Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. REKLAM September 11, 2022

EKONOMİ Borsa İstanbul'da tarihi rekor: 3 bin puanı aştı

EKONOMİ Borsa İstanbul rekor tazeledi