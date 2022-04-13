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Ekonomi Bakan Nebatiden Borsa İstanbul mesajı Tarihi rekora imza attı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' mesajı: 'Tarihi rekora imza attı'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebatiden Borsa İstanbul mesajı: Tarihi rekora imza attı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da peşpeşe gelen rekorlara yönelik sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks 14,65 puan artışla 2 bin 463 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,12 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,43 değer kazandı.

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