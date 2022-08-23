Bakan Nebati'den Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcılarla ilgili açıklama: Kalıcı olacaklar Yabancı yatırımcıların 9 ayın en yüksek net alımını yaparak piyasa dönüş yaptığı borsada, endeks 3 bin puanı rekor işlem hacmiyle aştı. Analistler yıl sonuna kadar 4 bin puanın aşılabileceğine dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yabancılar borsayı yükseltip çekilecekler' iddiasını değerlendirdi. Nebati, bu düşünceye katılmadığını, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcıların kalıcı olacaklarını düşündüğünü belirtti.

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