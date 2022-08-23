Ekonomi Bakan Nebatiden Borsa İstanbuldaki yabancı yatırımcılarla ilgili açıklama Kalıcı olacaklar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcılarla ilgili açıklama: Kalıcı olacaklar

Yabancı yatırımcıların 9 ayın en yüksek net alımını yaparak piyasa dönüş yaptığı borsada, endeks 3 bin puanı rekor işlem hacmiyle aştı. Analistler yıl sonuna kadar 4 bin puanın aşılabileceğine dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yabancılar borsayı yükseltip çekilecekler' iddiasını değerlendirdi. Nebati, bu düşünceye katılmadığını, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcıların kalıcı olacaklarını düşündüğünü belirtti.

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Bakan Nebatiden Borsa İstanbuldaki yabancı yatırımcılarla ilgili açıklama: Kalıcı olacaklar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtladı.Orta Vadeli Ekonomi Planı'nın Eylül'ün ilk haftasında açıklanacağını belirten Bakan Nebati, ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin ise meclisin açılmasıyla birlikte sunulacağını söyledi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Borsa İstanbul'da temmuz ayının ortasında başlayan soluksuz yükselişle endeks 3 bin puanı aşarak tarihi zirveye çıkarken, uzun zamandır piyasaya sırtını dönen yabancı yatırımcı da oyuna girmeye başladı. Borsada BIST-100 Endeksi geçen haftayı 3.020 puandan tamamlarken, endeksin 1 yıllık yükselişi yüzde 109.8'e, 2022 primi ise yüzde 62.6'ya ulaştı.

Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor: En üst seviyeden açıldı
EKONOMİ
Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor: En üst seviyeden açıldı

"YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan ilgisini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yorumladı. Bakan Nebati "Yabancı yatırımcının borsaya ilgisi kalıcı. Bu ilgi artarak devam edecek. Yabancı yatırımcıdan yanayım ve yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyorum" dedi.

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