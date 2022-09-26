Bakan Nebati'den ekonomi mesajı: Enflasyonu yeneceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'ne katıldı. Bakan Nebati, burada yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için yapılan çalışmalara değindi.

"Enflasyonun düşüşü yıl sonuna doğru daha net hissedilecek"

Nebati, ekonomik durgunluk ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarının sağlanmaya çalışıldığını aktararak "Aldığımız tedbirler ve küresel düzelde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz. Yıl sonu itibarıyla bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız." dedi.

Bakan Nebati, Türkiye'nin güçlü bir büyümesi olduğunu ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) arasında istihdamını en fazla artıran ülke olduğunu altını çizdi.

"Türkiye sağlam bir ekonomiye sahiptir"

Nebati konuşmasında, "Türkiye, hem gıda hem de enerji arz güvenliğini sağlayabilen, istikrarlı bir şekilde büyümeye, istihdam oluşturmaya devam eden sağlam bir ekonomiye sahiptir." vurgusu yaptı.

Bakan Nebati, enflasyonda gıdanın önemine değinerek şöyle konuştu:

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"Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisinde en yüksek ağırlığa sahip kalem, halkımızın geniş bir kesimini ilgilendirmekte olan gıdadır. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik.

Gıda fiyatları takip ediliyor

Gıda fiyatlarını da yakından takip ediyoruz. Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın takibi ve nedenlerinin analizine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gıda enflasyonuyla mücadele için tarımsal üretimi artırmaya yönelik politikalar uyguluyoruz. Sera yatırımlarına önem veriyor ve seralarda jeotermal kaynakların kullanılmasını destekliyoruz.

"Rusya-Ukrayna savaşı, gıda sektörünün önemini ortaya koydu"

Küresel salgın dönemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, gıda sektörünün stratejik öneminin tüm dünya tarafından bir kez daha hatırlanmasını sağladı."

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Nureddin Nebati, ayrıca Türk ekonomisinin içinde bulunduğu duruma değinerek "Pandemi sonrası dönemde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke daha tam olarak toparlanamamışken, bugün resesyon ve stagflasyon beklentilerinin dünya gündeminde öne çıktığını görüyoruz. Biz ise; yatırım, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli’nin kattığı dinamizmle güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimimizi sürdürüyoruz. Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,6 büyümüş, böylece G-20 ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen üçüncü ülke olmuştur." şeklinde konuştu.