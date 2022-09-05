Ekonomi Bakan Nebati Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Nebatiden enflasyon açıklaması: Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek
Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Nebati, "Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar" dedi.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nebati, "Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor" diye konuştu.

"Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz"

"Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır" diyen Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz."

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