Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yıl sonu hissedeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Ekonomide durgunluğa yer vermeden vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Son 20 yılda ülkemiz önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bunun başında da tarım sektörü geliyor. Diğer yandan verimlilik artışı ve ürün çeşitliliği sağlandığına hep birlikte şahit olduk. Tarım ürünleri ihracatı 7,6 milyar dolar Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır.

Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla üreticilerimizi kapsayıcı uygulamalarımız devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilerimize bütçeden 24 milyar lira destek sağlarken bu yıl bu rakamı 39,2 milyar liraya yükselttik.

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Birçok tarımsal ürün alım fiyatında önemli artışlar yaparak çifçilerimizin yanında olmaya devam ettik. 2002 yılında sadece 5 ürüne prim desteği verilirken bu sayı 18'e çıkmış durumda.

Küresel gıda fiyatları Başkan Erdoğan'ın aracılığı ile beraber geriledi. Litaratüre girsin diye söylüyorum. Küresel gıdada Erdoğan etkisi değerlendirilecek.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi duruma göre istihdamını en çok artıran ülkeler arasındadır. Salgın döneminde istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye oldu.

Ülkemizin son 8 çeyrekte aralıksız büyümesi bir başarıdır.

Yıl sonunda 40 milyar dolarlık turizm geliri hedefliyoruz.

ENERJİ DESTEĞİYLE ÇALIŞANLAR NEFES ALACAK

Dün sayın Cumhurbaşkanımız ücretli çalışanlara müjdeyi açıkladı. Çalışanlara ödenen çalışma bedeli vergi istisnasını yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre aktaracağız ve rakamı güncelleyerek çok önemli bir alanı açmış olacağız. Enerji desteği ile çalışanlar rahat nefes alacak. Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinde vergi yükü bu kış boyunca kaldırılacak.

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ENFLASYON MESAJI

Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşme ile birlikte enflasyonu yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız.

Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en önemli kalem gıdadır. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz ektilerini azaltmak için temel gıda ürünlerinde KDV oranlarını indirdik. Üretici ve hal fiyatları ile perakende arasındaki farkın takibi ve nedenlerine yönelik analiz çalışmaları sürüyor.

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