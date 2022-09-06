Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi: Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Destek paketlerinin işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir işlev gördüğünü ifade eden Bakan Nebati, KOBİ'lere yönelik yeni bir desteğin müjdesini vererek, "Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır" dedi.

Abone Ol