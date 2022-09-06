Ekonomi Bakan Nebatiden KOBİlere yeni destek müjdesi Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi: Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Destek paketlerinin işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir işlev gördüğünü ifade eden Bakan Nebati, KOBİ'lere yönelik yeni bir desteğin müjdesini vererek, "Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Nebatiden KOBİlere yeni destek müjdesi: Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
Son dakika

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür.

Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz.

Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

Üç önceliğim var

'Üç önceliğim var'

​İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss'tan ilk ulusa sesleniş.
Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı

Tütsü yapan arıcı ormanı yaktı

​Üç hektar alan tahrip oldu, yasal işlem başlatıldı.
Bosna Herseke yatırım çağrısı

Bosna Hersek'e yatırım çağrısı

'Bir milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz.'

​Tüyleri diken diken eden cinayette yeni gelişme.

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama.
72 futbol sahası büyüklüğünde

72 futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

​"Sabaha karşı bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler..."

​Filistinli gazeteci Maraqa haklı bulundu

Antalya Havalimanı'nda yakalandı: ​Tam 100 kapsül, bin 100 gram.

​Katil zanlısı bunu hesap etmemişti.

​Serbest bırakılmıştı: Kadir Şeker davasında yeni gelişme.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında yeni dönem başlıyor.

​Türkiye, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı 78-63 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.