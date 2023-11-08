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Ekonomi

Bakan Özhaseki duyurdu: TOKİ bin 779 sosyal konutu teslim etmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca inşaatı tamamlanan bin 779 sosyal konutun, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

17:53 - 8/11/2023 Çarşamba
DHA
16 Ekim'de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların teslimi, kasım sonuna kadar devam edecek.

16 Ekim'de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların teslimi, kasım sonuna kadar devam edecek.

TOKİ, 'İlk Evim' kampanyası kapsamındaki sosyal konutlardan 1779'unun inşaatını tamamladı. Bu kapsamda; Aksaray Sultanhanı 3'üncü etapta 158, Çorum Kuruçay'da 743, Denizli Baklan'da 94, Erzurum Aziziye Gezköy Mahallesi'nde 299, Karaman Kırbağı Mahallesi'nde 317, Kars Sarıkamış 3'üncü etapta 206, Kırşehir Mucur'da 253, Konya Akören 3'üncü etapta 219, Konya Yalıhüyük'te ise 59 konutun, anahtar teslimine başlandı. 16 Ekim'de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların teslimi, kasım sonuna kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamada,
"Bakanlık olarak bir yandan afet bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırıyor, diğer yandan kentsel dönüşümle ülkemizin yapı stokunu yeniliyor, öte yandan da sosyal konut projelerimizle vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ülke genelinde yapımı devam eden sosyal konut projelerimizden 1779'unun inşasını bitirdik. Ekim ayı itibariyle anahtar teslimlerine başladığımız konutlarımızı, kasım sonuna kadar teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize güvenli, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu konut ve iş yerleri kazandırmaya devam edeceğiz" 
dedi.



#TOKİ
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#konut
#deprem
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