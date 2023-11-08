Bakan Özhaseki duyurdu: TOKİ bin 779 sosyal konutu teslim etmeye başladı

16 Ekim'de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların teslimi, kasım sonuna kadar devam edecek.
TOKİ, 'İlk Evim' kampanyası kapsamındaki sosyal konutlardan 1779'unun inşaatını tamamladı. Bu kapsamda; Aksaray Sultanhanı 3'üncü etapta 158, Çorum Kuruçay'da 743, Denizli Baklan'da 94, Erzurum Aziziye Gezköy Mahallesi'nde 299, Karaman Kırbağı Mahallesi'nde 317, Kars Sarıkamış 3'üncü etapta 206, Kırşehir Mucur'da 253, Konya Akören 3'üncü etapta 219, Konya Yalıhüyük'te ise 59 konutun, anahtar teslimine başlandı. 16 Ekim'de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların teslimi, kasım sonuna kadar devam edecek.