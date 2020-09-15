Bakan Pakdemirli açıkladı: 91 firma 113 üründe tağşiş yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vatandaşın sağlığını korumaya, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara göz açtırmamaya devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürünün, Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN.





EKONOMİ Bakanlık tağşiş listesini açıkladı: 1211 ürün sakıncalı çıktı

'TAKLİT VE TAĞŞİŞE GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, vatandaşın sağlığı söz konusu olunca kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa ediyoruz. Taklit ve tağşişe göz açtırmıyoruz. Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz.

Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, Cimer ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Bir usulsüzlük gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile bize ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum."

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FOTOĞRAF 14 Duyuruda, alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile takviye edici gıdalarda taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin listesine yer verildi. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı. Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içecek ile enerji içeceklerinde, takviye edici gıda ve çikolata ile kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulundu. Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içecek ile enerji içeceklerinde, takviye edici gıda ve çikolata ile kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulundu. Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde at eti, kanatlı eti, sakatat ve baş eti tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi. Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler ifşa oldu: İşte 45 firmaya ait 55 parti ürünün tam listesi Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, enerji içeçekleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve baharatların yer aldığı 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünün listesi, duyuruda yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012'den bu yana bin 509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün, tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu. BiP'te paylaş

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ÇOĞUNLUĞU ZEYTİNYAĞI

Öte yandan, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları 'https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/411/Kamuoyuna-Duyurulur' sayfasında paylaşıldı.

Ürünler arasında çoğunluğu zeytinyağı olmak üzere çikolata, tulum peyniri, yoğurt, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, son yapılan ifşa ile beraber, 2012 yılından bu yana 1609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.