Ekonomi Bakan Pakdemirli açıkladı Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemeleri bugün başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli açıkladı: Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli binlerce çiftçinin yararlanacağı destek ödemeleri için müjdeyi verdi. Bakan Pakdemirli, Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemeleri'nin bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 129 milyon lira olan çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üretici hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmını bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını anımsattı.

Bu zorlu süreçte üretici ve yetiştiricilerin yanında olduklarını vurgulayan Pakdemirli, amaçlarının, salgın nedeniyle çiftçinin üretimden çekilmemesi, tarlası ve işletmesinin başında bulunması olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu çerçevede toplam 129 milyon liralık çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Destek miktarları tek seferde yatırılacak. Çiğ süt desteklemeleri 232 bin 223 üreticimizin 729 bin ton çiğ sütü için 98 milyon lira, manda-malak desteklemeleri 10 bin 994 yetiştiriciye 113 bin baş manda/malak için 31 milyon lira olacak."

Altını olanlar dikkat: Hareketlilik sürüyor
EKONOMİ
Altını olanlar dikkat: Hareketlilik sürüyor

Çatıdan enerji ile 300 milyon dolarlık gaz ithalatı önlenebilir
EKONOMİ
Çatıdan enerji ile 300 milyon dolarlık gaz ithalatı önlenebilir
Abone Ol Google News
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Muhtar koronavirüslü hastaları gizledi

Muhtar koronavirüslü hastaları gizledi

Karantina kalksın diye tüm mahalleyi virüse teslim etti
YardımdaTürkiye farkı

Yardımda
Türkiye farkı

​Çin iki koli, Türkiye bir uçak dolusu yardım yolladı
Yemeklerde<br>mutlaka kullanın

Yemeklerde
mutlaka kullanın

​Koronavirüsü yenen başhekim önemli açıklamalar yaptı.
Yardıma gitmişti vefat haberini aldı

Yardıma gitmişti vefat haberini aldı

'​Vefa Destek' gönüllüsü kapının eşiğinde Mumin Suresi'ni okudu...
Babası gibi hadsiz

Babası gibi hadsiz

'Umarım ölecek yaşlılar sizin tarafınızdan olur' tweet'i attı.
Rumlara şirinlik<br>kriz çıkardı

Rumlara şirinlik
kriz çıkardı

Rumlar istenen ilaçlar yasal olmayan yollarla geldi..
300 milyon dolar<br>Türkiye'de kalabilir

300 milyon dolar
Türkiye'de kalabilir

​Çatıdan enerjiyle gaz ithalatında denge değişebilir.
İzdihama çifte engel

İzdihama çifte engel

​Fırına gitmeyi son dakikaya bırakanlar için önlem alınacak...
'Korku' kelimesi <br>yetersiz kalır

'Korku' kelimesi
yetersiz kalır

​Fatih Terim tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

Kıymada yok artık dedirten fiyat farkı

​Sokağa çıkama yasağı öncesi Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 lira.
3 ay ertelenip<br>yapılandırılabilecek

3 ay ertelenip
yapılandırılabilecek

​Su ve elektrik faturaları için iki farklı karar çıktı.
Sakın imzalamayın

Sakın imzalamayın

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir.
Devler<br>üretime başlıyor

Devler
üretime başlıyor

​Bir bir fabrikalarını açacakları tarihleri paylaştılar.
Karantinada<br>sona yaklaşıyoruz

Karantinada
sona yaklaşıyoruz

​Bilim Kurulu üyesi 'Gevşeme olmazsa' diyerek tarih verdi.
Lisede üretildi!

Lisede üretildi!

MEB duyurdu: ​Uzaktan kontrollü solunum cihazı
Arayın biz sizi <br>gelip alırız

Arayın biz sizi
gelip alırız

​Koronavirüs kan stoklarına büyük darbe vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.