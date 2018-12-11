Bakan Pakdemirli: Azerbaycan’la başarıyı paylaşmak isteriz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye tarımda iyi bir noktada, kaynaklarını iyi değerlendiren bir ülke. Biz bu başarıyı bu coğrafyada Azerbaycan ile paylaşmak isteriz” dedi.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Bakü’de Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının katıldığı iş forumuna Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ile birlikte katılan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin tarımdaki başarısını Azerbaycan ile paylaşabileceğini söyledi.

“Biz bu başarıyı bu coğrafyada Azerbaycan ile paylaşmak isteriz"

Tarımı olmayan ülkenin mutfağı olmayan eve benzediğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Bugün Türkiye 3 milyon tarım işletmesiyle, 5 milyon tarımsal istihdamıyla, 38 milyon hektar tarım arazisiyle, 52,2 milyar dolar tarımsal hasılasıyla, 17 milyar dolar tarımsal ihracatıyla Avrupa’nın itici gücü. Bugün itibariyle Avrupa’da tarımsal hasılada birinci, dünyada yedinci ama toprak kaynakları bakımından baktığınızda dünyada 17. sıradayız. Türkiye tarımda iyi bir noktada, kaynaklarını iyi değerlendiren bir ülke. Biz bu başarıyı bu başarıyı dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmak isteriz” dedi.

“İki ülke olarak güçlerimizi birleştirsek, özellikle bu coğrafyada 21 trilyonluk bir pazar var"

Forum sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Pakdemirli, “Azerbaycan ile tarımsal ticaretimize baktığınız zaman sadece 130 milyon dolarda kaldığını görüyoruz. Bunu daha fazla nasıl artırırız bunu konuşuyoruz. Azerbaycan, Orta Asya ve Rusya pazarına hitap ediyor, Türkiye de Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya hitap ediyor. İki ülke olarak güçlerimizi birleştirirsek, özellikle bu coğrafyada 21 trilyonluk bir pazar var, bu pazar ciddi bir potansiyel içeriyor” şeklinde konuştu.

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Tarımsal sigortalar ile ilgili yapılan anlaşmanın hatırlatılması üzerine Bakan Pakdemirli, tarım sigortasının Türkiye’de başarı ile yürütülen bir model olduğunu kaydederek, aynı modelin Azerbaycan’da da oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

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