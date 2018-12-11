Ekonomi Bakan Pakdemirli Azerbaycanla başarıyı paylaşmak isteriz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Azerbaycan’la başarıyı paylaşmak isteriz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye tarımda iyi bir noktada, kaynaklarını iyi değerlendiren bir ülke. Biz bu başarıyı bu coğrafyada Azerbaycan ile paylaşmak isteriz.Azerbaycan Orta Asya ve Rusya pazarına hitap ediyor, Türkiye’de Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’ya hitap ediyor. İki ülke olarak güçlerimizi birleştirirsek, özellikle bu coğrafyada 21 trilyonluk bir Pazar var, bu Pazar ciddi bir potansiyel içeriyor” açıklamalarında bulundu.

AA
Bekir Pakdemirli, ​Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, ​Tarım ve Orman Bakanı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Türkiye tarımda iyi bir noktada, kaynaklarını iyi değerlendiren bir ülke. Biz bu başarıyı bu coğrafyada Azerbaycan ile paylaşmak isteriz” dedi.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Bakü’de Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının katıldığı iş forumuna Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov ile birlikte katılan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin tarımdaki başarısını Azerbaycan ile paylaşabileceğini söyledi.

“Biz bu başarıyı bu coğrafyada Azerbaycan ile paylaşmak isteriz"

Tarımı olmayan ülkenin mutfağı olmayan eve benzediğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “Bugün Türkiye 3 milyon tarım işletmesiyle, 5 milyon tarımsal istihdamıyla, 38 milyon hektar tarım arazisiyle, 52,2 milyar dolar tarımsal hasılasıyla, 17 milyar dolar tarımsal ihracatıyla Avrupa’nın itici gücü. Bugün itibariyle Avrupa’da tarımsal hasılada birinci, dünyada yedinci ama toprak kaynakları bakımından baktığınızda dünyada 17. sıradayız. Türkiye tarımda iyi bir noktada, kaynaklarını iyi değerlendiren bir ülke. Biz bu başarıyı bu başarıyı dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmak isteriz” dedi.

“İki ülke olarak güçlerimizi birleştirsek, özellikle bu coğrafyada 21 trilyonluk bir pazar var"

Forum sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Pakdemirli, “Azerbaycan ile tarımsal ticaretimize baktığınız zaman sadece 130 milyon dolarda kaldığını görüyoruz. Bunu daha fazla nasıl artırırız bunu konuşuyoruz. Azerbaycan, Orta Asya ve Rusya pazarına hitap ediyor, Türkiye de Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya hitap ediyor. İki ülke olarak güçlerimizi birleştirirsek, özellikle bu coğrafyada 21 trilyonluk bir pazar var, bu pazar ciddi bir potansiyel içeriyor” şeklinde konuştu.

REKLAM

Tarımsal sigortalar ile ilgili yapılan anlaşmanın hatırlatılması üzerine Bakan Pakdemirli, tarım sigortasının Türkiye’de başarı ile yürütülen bir model olduğunu kaydederek, aynı modelin Azerbaycan’da da oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi
EKONOMİ
İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi

Sabancı 43 yıllık şirketinin adını değiştirdi
EKONOMİ
Sabancı 43 yıllık şirketinin adını değiştirdi

Kaymakam’dan köylüyü zengin edecek proje
EKONOMİ
Kaymakam’dan köylüyü zengin edecek proje

/**/
Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Rize Valisi: Saldırının sebebi tayin

Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detayları belli oldu.
Emlak Bank için tarih verdi

Emlak Bank için tarih verdi

​Bakan Albayrak, yeniden yapılandırmanın başladığını açıkladı.
Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Makamında silahlı saldırıya uğrayan Altuğ Verdi kurtarılamadı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

İngiltere hükümeti Brexit'i oylamak için toplanacak.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 18 Kasım'da yapılan sınavın sonuçlarını duyurdu.
Cezası onandı

Cezası onandı

3 kişinin ölümüne neden olan Serbes 13 yıl 4 ay hapis yatacak.
İbrahim Çağlar anıldı

İbrahim Çağlar anıldı

​Geçen yıl vefat eden Çağlar'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Sır gibi saklıyordu

Sır gibi saklıyordu

Putin'in senelerdir gizlediği belge ortaya çıktı.

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Vizesiz seyahat için çalışıyoruz

Çavuşoğlu: Vatandaşlarımız vizesiz seyahati hak ediyor.

Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

Bu manzarayı artık görmeyeceğiz

İklim değişti, İstanbul kışları az yağışlı geçecek.
Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

9,5 TL yapılan tavan fiyatına kimse uymuyor.
Trump bildiğiniz gibi

Trump bildiğiniz gibi

​Maçı başlatmak için yaptığı hareket olay oldu.
Yunan istedigöndereceğiz

Yunan istedigöndereceğiz

​Van'da üretilen Dolusavar'a ilgi artıyor.
Yoğunbakımdan çıktı

Yoğunbakımdan çıktı

​Arkadaşları, ADA robotu ziyarete etli ekmekle geldi.
PKK'nınfare delikleri

PKK'nınfare delikleri

​Güvenlik güçleri teyakkuzda, terör örgütü için kış kolay olmayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.