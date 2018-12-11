Sabancı 43 yıllık şirketinin adını değiştirdi

Sabancı Holding, bünyesinde 43 yıldır teknoloji çözümleri üreten Bimsa'nın adını SabancıDx olarak değiştirme kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, 2019 yılında da yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Türkiye için de daima olumlu düşünüyoruz ve olumlu olması için de elimizden geleni yapıyoruz. İyimserlik bizim doğamızda var, iyimserlik olmasa bu kadar iş yapılmaz" dedi.

Göçmen, SabancıDx’in teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretimine katkı sağlayacağını da vurgulayarak "Türkiye'nin bugünün ve yarınının dünyasında daha güçlü bir toplum olmasının yolu teknolojiye dayalı, katma değerli ürün ve hizmet üretiminden geçiyor. Biz Sabancı Topluluğu olarak, geçmişte Türkiye'nin sanayileşmesinde üstlendiğimiz liderliği, en az sanayi devrimi kadar güçlü olan bu dönüşüm çağında da sürdüreceğiz" dedi.

2019 yılı itibarıyla yazılım ihracatına başlamayı da hedeflediklerini söyleyen Göçmen, SabancıDx’in faaliyetlerinin yeni kurulacak olan Dijital Kampüs'ten yönetileceğini de söyledi.

"100 trilyon dolarlık ekosisteme giriyoruz"

SabancıDx’in gelecek 10 yılda dünyada 100 trilyon dolara ulaşması öngörülen dijital ekosisteme girerek sektör spesifik küresel markalar oluşturmasını hedeflediklerini kaydeden göçmen, "Türkiye’nin bugününe olduğu gibi, yarınına da duyduğumuz güçlü güven ve inanç ile yaptığımız bu yatırım ile ülkemizin ve Sabancı Topluluğu’nun yarının dünyasında daha da güçlü ve rekabetçi olmasını sağlayacağız." dedi.

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Toplantıda konuşan SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da SabancıDx olarak, Catalist programı ile startup'larla özellikle veri analitiği ve endüstriyel loT konularında iş birlikleri yapacaklarını söyledi.

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