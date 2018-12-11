Ekonomi Çalışanlarına tazminatları lastikle ödeyecek
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Çalışanlarına tazminatları lastikle ödeyecek

Venezuela'dan çekilme kararı alan lastik üreticisi Goodyear, çalışanlarına kıdem tazminatlarının bir bölümünü lastikle ödeme kararı aldı.

Reuters
Goodyear, yaptırımlar nedeniyle Venezuela'dan ayrılıyor.
Goodyear, yaptırımlar nedeniyle Venezuela'dan ayrılıyor.

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, çalışanlarına kıdem tazminatlarının bir bölümünü her bir çalışanına 10 lastik vererek ödeyecek.

Goodyear'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Hedefimiz Venezuela'daki faaliyetlerimizi devam ettirmekti. Ancak ekonomik koşullar ve ABD yaptırımları bunu imkansız hale getirdiği için üretimi durdurma kararı aldık" denildi.

ABD yaptırımları nedeniyle ekonomisi büyük sıkıntı içerisinde olan ülkede kaliteli araba lastiği oldukça yüksek fiyatlardan satılabiliyor.

Venezuela'da enflasyon kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 1,3 milyona yükselmiş durumda.

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