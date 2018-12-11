Ekonomi Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
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Ali Raif Dinçkök vefat etti! Ali Raif Dinçkök kimdir?

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök vefat etti.

Yeni Şafak
Ali Raif Dinçkök.
Ali Raif Dinçkök.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök vefat etti.

ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök, 1944 yılında İstanbul’da doğdu

Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına Akkök Şirketler Grubu’nda başlayan Ali Raif Dinçkök, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanısıra ve diğer grup şirketlerinin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır.

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