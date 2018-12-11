Ekonomi İngilterede işsizlik oranı değişmedi
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede işsizlik oranının ekim ayında yüzde 4,1'le beklentiyle uyumlu olduğunu ve bir önceki ayki seviyesini koruduğunu bildirdi.

AA
İngiltere'de toplam işsiz sayısı ekim ayında 20 bin artarak toplam 1,38 milyona ulaştı.
İngiltere'de toplam işsiz sayısı ekim ayında 20 bin artarak toplam 1,38 milyona ulaştı.

İngiltere’de ekim ayında işsizlik oranı yüzde 4,1 ile bir önceki ayki seviyesini korudu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere’de işsizlik oranının ekim ayında yüzde 4,1 ile beklentiyle uyumlu şekilde gerçekleştiği, bir önceki ayla aynı seviyeyi koruduğu bildirildi.

  • ONS verilerine göre ekim ayında ülkede toplam çalışan sayısı 79 bin artarak 32.4 milyon ile 1971 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede toplam işsiz sayısı ise ekim ayında 20 bin artarak toplam 1,38 milyona ulaştı.

İngiltere’de ekim ayında toplam istihdamın ve işsizlerin sayısının artmasındaki ana sebep; artan nüfusla birlikte iş gücüne yeni katılımların olması. Ülkede ekim ayında bonus ödemeleri hariç ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 3,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3,3 artış kaydetti.

  • Son verilere göre İngiltere’de bonus ödemeleri hariç ortalama haftalık kazançlar 2008 yılının kasım ayından bu yana en yüksek artışı kaydetmiş oldu.

ONS verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Kıdemli İstatistik Uzmanı Matt Hugges, “İstihdam oranı ekim ayının sonuna kadarki üç aylık dönemde artış kaydetmeye devam etti. İstihdam içerisinde tam zamanlı çalışanların payı da arttı.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin İstihdamdan Sorumlu Devlet Bakanı Alok Sharma “Açıklanan veriler istihdam piyasamızın direnç gücünü gösteriyor. Son dokuz aydır gelirlerdeki artış oranı enflasyonun üzerinde. İstihdam rekor seviyesinde” değerlendirmesinde bulundu.

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