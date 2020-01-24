Ekonomi Bakan Pakdemirli Canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz" dedi. Bakan Pakdemirli, ayrıca destek ödemeleri ile ilgili "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

  • Bakan Pakdemirli, "Et ithalatı 2018'de 55 bin 752 ton, 2019'da 5 bin 37 ton oldu. 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz" dedi.

"Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek"

Pakdemirli, "(Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları) Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek." diye konuştu.

Taklit ve tağşiş ürünler

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, halk sağlığını tehdit eden gıdaları üretenlerle ilgili şunları kaydetti:

"Mümkün olan en ağır cezaları almaları konusunda gayret sarf ediyoruz. (Taklit ve tağşiş ürünler) Bazen kazançlar daha fazla olduğu için göze alıyorlar. Bunları ticaretten mene kadar gidebiliriz."

Geleceğe Nefes Seferberliği

Bakan Pakdemirli, "Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz" diye konuştu.

Tarımsal destek ödemeleri

  • Pakdemirli, "Toplam 2 milyar 384 milyon liralık destek ödemeleri, kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün, 4-6-8 olanlara 31 Ocak'ta başlayacak" şeklinde bilgi verdi.

Sözleşmeli üretim yasası

Bekir Pakdemirli, TBMM'den en kısa zamanda geçecek. Bunu mutlaka çözmemiz lazım, yakın zamanda lansmanımız olacak" dedi.

Elektrikli traktör

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Elektrikli traktörün test aşamalarını bitirdik. Fabrika binası üretime hazırlanıyor, hızla üretime girecekler. Temmuz-ağustosa yetişecek" diye konuştu.

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