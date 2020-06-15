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Ekonomi Bakan Pakdemirli Deprem bölgesinde halka yem desteği sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Deprem bölgesinde halka yem desteği sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Bingöl'deki deprem) İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş. Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık."

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Bingöl'deki deprem) İlk tespitlerimize göre 105 ahır yıkılmış gözüküyor. 43 küçükbaş hayvan, 85 tane de kanatlı hayvan telef olmuş. Hayvan sayısı açısından önemli bir telef olmamasına rağmen, biz tüm bu telef olan hayvanlarla ilgili zararı karşılama kararı aldık ayrıca bölge halkına yem desteği sağlama kararı aldık."

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