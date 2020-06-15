Bakan Pakdemirli: Deprem bölgesinde halka yem desteği sağlanacak

Kovid-19'a karşı "ilk yerli sentez ilaç" görücüye çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İlacın ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem de gurur verici. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik' ifadelerini kullandı.