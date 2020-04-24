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Ekonomi Bakan Pakdemirli Destek ödemelerine bugün başlıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Destek ödemelerine bugün başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: Destek ödemelerine bugün başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün ödenmeye başlayacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli "Bugün saat 18:00 itibarıyla TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Çiftçiye 1.6 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün başlıyor.
Çiftçiye 1.6 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 81 ilde, 701 bin 111 yetiştiricimize, 1 milyar 434 milyon TL,Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında; 80 ilde, 71 bin 845 yetiştiricimize, 187 milyon TL, Sertifikalı tohum üretim kapsamında; 7 ilde, 11 firmamıza, 5 milyon TL’lik ödemeyi, bugün saat 18:00’dan sonra TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemeye başlayacağız.

2019 yılı 1’nci dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, TC Kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs’ta saat 18:00’dan sonra yapılacak”

Bu ödemeler ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 Milyar TL’ye ulaştığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Toplam 22 milyar TL olan tarımsal desteklerin yüzde 56’sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

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