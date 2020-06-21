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Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu Kurban Bayramına hazırız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli duyurdu: Kurban Bayramı'na hazırız

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kurulan hayvan pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Vatandaşlarımız hiç korkmasın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hiçbir eksik yok. Her yıl olduğu gibi hazır olan hayvan sayımız aşağı yukarı yüzde 50 fazlası yani 1.2 milyon büyükbaş, 3.5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor” dedi.

Haber Merkezi AA
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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Bakan Pakdemirli, Çerkeş ilçesinde bulunan hayvan pazarını ziyaret etti. Burada Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Pakdemirli, yapımı süren hayvan pazarını inceleyerek Belediye Başkanı Hasan Sopacı'dan bilgi aldı.

"Vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda endişeleri olmasın"

Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar konusunda vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda eksik olmadığını belirten Pakdemirli, "1,2 milyon büyükbaş 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi 2,7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl aşağı yukarı yüzde 50 daha fazlasını sektör hazır ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın." diye konuştu.

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Hayvan pazarlarında el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle hayvan pazarlarında ve kesim yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Gelenek gereği hayvan pazarında tokalaşma oluyordu. Artık bu sene içinde bulunduğumuz ve hala devam eden pandemiden dolayı da bu tokalaşmalar olmayacak. Mümkün mertebe sosyal mesafelerle bu işler halledilecek. Maskesiz asla hayvan pazarlarına girilmeyecek. El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak. Satış yerinin etrafları sınırlandırılacak, hayvan satış yerlerinde uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak."

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  • Kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi olmayan hayvanların asla hayvan satış yerlerine, kurbanlık satış yerlerine alınmayacağını vurgulayan Pakdemirli, "Çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak." dedi. Hayvan belgeleri 'Haysag' uygulamasından sorgulandıktan sonra hayvanın alım satım işlemleri gerçekleşecek. Bu sene her yıl olduğu gibi zaten hijyen tedbirlerini maksimum seviyede uyguluyorduk ama kovide özel bazı ekstra tedbirler aldık. İnşallah vatandaşlarımız dini vecibelerine istedikleri şekilde, istedikleri konforda yerine getirebilecekler." diye konuştu.

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