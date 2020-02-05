Ekonomi Bakan Pakdemirli Elektrikli traktörün seri üretimine 2021de başlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktörün seri üretimine 2021'de başlanacak

Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktörün seri üretimine 2021'de başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına müdahale süresinde iddialı olduklarını belirterek, "Yeşil yaklaşıma uyum sağlamak ve üreticilerimizin en önemli sorunlarından biri olan dizel yakıt kullanımını azaltmak için yakın zamanda çevre dostu elektrikli traktör prototipini geliştirdik. Prototip hazır ve seri üretimine 2021 yılında başlanacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Elektrikli üretimin seri üretimi başlıyor.
Elektrikli üretimin seri üretimi başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019'da yaptığı faaliyetler, 2020'de planlanan uluslararası etkinlikler ile gelecek hedeflerinin tanıtıldığı resmi çalışma kahvaltısında, büyükelçiler ve yabancı heyetler ile bir araya geldi. Programa, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve çok sayıda büyükelçi ile davetli katıldı.

Son 1,5 yıldaki faaliyetleri hatırlatan Bakan Pakdemirli, tarımda teknoloji kullanımına büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

  • "Yeşil yaklaşıma uyum sağlamak ve üreticilerimizin en önemli sorunlarından biri olan dizel yakıt kullanımını azaltmak için yakın zamanda çevre dostu elektrikli traktör prototipini geliştirdik. Prototip hazır ve seri üretimine 2021 yılında başlanacak.

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Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız
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Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız

"Balıkçılıkta yeni hedef 2 milyar dolar"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin üretim, ticaret ve iş birliğinde güçlü konuma sahip olduğunu belirterek, "Biz 4,8 milyar ABD doları ticaret fazlası ve 200'den fazla ülkeye ihraç edilen yaklaşık 1700 farklı tarım ürünleri ile tarımda net ihracatçı konumundayız. Öte yandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Örneğin; 2023 için balıkçılık ürünleri hedefimiz 1 milyar ABD dolarıydı ve bunu geçen yıl başardık. 2023 için yeni hedefimiz 2 milyar ABD dolarıdır" dedi.

Orman yangınlarıyla savaşta ve müdahale süresinde iddialı olduklarını kaydeden Pakdemirli, "Yangına müdahale süresini 12 dakikaya indirdik. Ayrıca, orman yangınlarına müdahale için Akdeniz Bölgesi'nde operasyon merkezi olmaya hazırız" diye konuştu.

Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bu sadece bizim sorumluluğumuz değil, aynı zamanda uluslararası toplumun da sorumluluğunda olmalı. Tekrar etmeme izin verin, bu meseleleri politik kaygıların üzerinde tutmalıyız. Tarım en stratejik sektörlerden biridir ve sloganımız geleceğimizin güvenli ve sürdürülebilir beslenmesi olmalıdır. Açıkçası, bu amaçla ülkelerimiz arasında pekiştireceğimiz iş birliğine inancım var. Ve bu diyaloglarda anahtar oyuncular olduğunuzu ve tüm bu sorunlara sağduyu ile çözüm bulduğunuzu düşünüyorum" dedi.

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