Bakan Pakdemirli: İsrail ve Hollanda’ya tohum satan ülke konumuna geldik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen, 'Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı. Bakan Pakdemirli'ye, TÜBİTAK Başkanı Hasan Manda da eşlik etti. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, tarımdaki gelişmişlik seviyesinin önemine vurgu yaparak, "Dünyayı doyuran ülke dünyayı yöneten ülkedir. Diliyorum ki inşallah o ülke benim ülkem olacaktır, bizim ülkemiz olacaktır" dedi.

DHA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

'TOHUM İHRACATI 152 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tohum ihracatı yapan bir ülke olduğunu, 2002 yılında 17 milyon dolar olan tohum ihracatının 2018 yılında 152 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Ben bu büyük başarıyı onun liderliğinde elde ettiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, bakanlık çalışanlarımıza ve kamu-özel bütün sektördeki paydaşlarımıza teşekkürlerimi bildiriyorum. Türkiye, tohum pazarı büyüklüğünde dünyadaki ilk on ülkeden biri. Tabii bir iyi haber daha; özellikle sebze tohumculuğunda önemli bir yeri olan İsrail ve Hollanda'ya artık tohum satan bir ülke konumuna gelmiş durumdayız. Bakanlık mensuplarımızın, üniversitelerimizin, TÜBİTAK'ın ve bilhassa çiftçilerimizin eline emeğine sağlık" şeklinde konuştu.

DHA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

'ATA TOHUM KIŞLIK ÜRÜNLERİ 30 GÜN SONRA RAFLARDA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen 'Ata Tohum' projesine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu proje hayata dokunan, zincir marketlerden kolayca edinebileceğiniz, vatandaşın imkanlarına dolaysız sunulan bir hizmet oldu. Buradan bir de müjde vermiş olalım; mirasımız Ata Tohum projesi kapsamında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından üretilen fideler, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla sözleşme yapılan üreticilerimize dağıtıldı, çiftçilerimizin ürettiği yazlık sebzelerimiz zincir market mağazalarında tüketicilerimizin beğenisine sunuldu. Şimdi aynı şekilde kışlık sebzelerimiz de hazırlık safhasında. 30 gün sonra yine bu mağaza reyonlarından kışlık sebzelere de ulaşacaksınız."

'BU BİZİM İÇİN GÜNLÜK AKTİVİTELERDEN BİR TANESİ'

Bakan Pakdemirli, 11 Kasım 81 ilde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını ve bunun bir dünya rekoru denemesi olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bu işi rekor kırmak için yapmıyoruz, ağaç konusundaki farkındalığı artırmak için yapıyoruz. Son 17 yılda 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız. Ama görüyorum ki, ağaçla ilgili yapmış olduğumuz işleri anlatmadığımız gibi bu konudaki hassasiyetimizi de bugüne kadar anlatamamışız. Bu anlamda hem vatandaş nezdinde bir farkındalık ortaya çıkarmak için böyle bir girişimde bulunuyoruz. Başlangıçta; '3 milyon fidan diker miyiz bir günde' dedik. Sonra bunun 11 Kasım olması sebebiyle 11 milyona çıkardık. Aslında bu bizim için günlük aktivitelerden bir tanesi. Orman Genel Müdürlüğümüz kabaca her yıl 300 milyonun üzerinde ağaç dikiyor. Günde bir milyonun üzerinde ağaç dikiyoruz. Ama aynı gün içinde 11 milyonu 81 ilde vatandaşlarla birlikte dikiyor olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum."

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BAKAN YARDIMCISI AKSU ROZETİNİ BAKAN PAKDEMİRLİ’YE VERDİ

Bakan Pakdemirli’ye lansman programında eşi Ahu Pakdemirli de eşlik etti. Ahu Pakdemirli, eşinin ceketinde Türk bayrağı rozetinin olmaması üzerine, salonda oturan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'dan yakasındaki Türk bayrağı rozetini istedi. Bunu üzerine Bakan Yardımcısı Aksu; yakasındaki rozeti çıkararak Ahu Pakdemirli’ye verdi. Ahu Pakdemirli ise Bakan Yardımcısı Aksu’dan aldığı rozeti eşinin yakasına taktı.