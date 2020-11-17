Bakan Pakdemirli: İstanbul ve Ankara’da su sıkıntısı yaşanmasını beklemiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı açıklamasında, Türkiye'deki enerji, sulama ve içme suyu amaçlı barajların doluluk oranlarının sırasıyla yüzde 37,5, yüzde 32,6 ve yüzde 33,5 olduğunu aktardı.

Depolama tesisleri için doluluk oranı ortalamasının yüzde 35,6 düzeyinde bulunduğunu ve 374 tesiste 126,7 milyar metreküp su olduğunu kaydeden Pakdemirli, bu oranın geçen yıl ile yaklaşık aynı miktara karşılık geldiğini belirtti.

Pakdemirli, baraj doluluk oranlarının geçen yıla göre biraz daha düşük olduğunu ancak sulama sezonunun bitmesi, buharlaşmanın azalması ve yağışlı periyoda girilmesi sebebiyle önümüzdeki günlerde barajlardan daha az su tüketilmesinin beklendiğine işaret etti. Bakan Pakdemirli, bu süreçte önemli bir su sıkıntı yaşanmayacağını öngördüklerini bildirdi.

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"İstanbul'da herhangi bir su problemi yaşanmasını beklemiyoruz"

İstanbul'un günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacının ortalama 3 milyon 200 bin metreküp olduğu bilgisini paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu ihtiyacın önemli bir miktarı Devlet Su İşlerinin (DSİ) daha önce inşa ettiği Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece ve diğer barajlar ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanıyor. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan, ülkemizin göz bebeği İstanbul'a su sağlayan barajların bir kısmı Anadolu yakasında bir kısmı ise Avrupa yakasında bulunuyor. Bu barajlar birbiriyle entegredir ve tüm barajlardan İstanbul'un her tarafına arıtma tesislerinden su aktarılabiliyor. Bugün itibariyle İstanbul'umuza su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması yüzde 27'dir. Şu anda hiç su gelmese dahi İstanbul'un yaklaşık 3 aylık ihtiyacını karşılayacak su, rezervuarlarda mevcuttur. Ayrıca her yıl olduğu gibi kış aylarındaki yağışlarla ve baraj giriş akımlarındaki artışla birlikte İstanbul'da herhangi bir su problemi yaşanmasını beklemiyoruz."

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FOTOĞRAF 10 Sultangazi Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nden Alibeyköy Barajı'na uzanan dere, kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi tonlarda akmaya başladı. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede tamamen siyah ve mavi renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi. Derenin hemen yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin bulunması da dikkat çekti. Derenin mavi ve siyah renklerde akması havadan da görüntülendi. Bölge esnafı, İstanbul'un şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı 7 barajdan birisi olan Alibeyköy Barajı'nın su havzasına kadar uzanan derenin yaklaşık 2 yıldır kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi aktığını söyledi. Kanber Kopaktaş, Biz burada esnafız. Burada bazen mavi, bazen yeşil, bezen de siyah değişik bir su akıyor. Çok da kötü bir koku veriyor. Bu su aşağı yukarı buradan 2-3 senedir bu şekilde akıyor. Biz bundan rahatsızız. Yetkililerin buna bir çözüm bulmasını talep ediyoruz dedi. Mavi tonda aktığı sırada derede cep telefonu kamerası ile çekim yapan bir kişi, Bu masmavi akan su İstanbulluların içme suyu olarak kullandığı Alibeyköy Barajı'na karışıyor dediği duyuluyor. İstanbul'da korkutan iddia: Deredeki mavi ve siyah kötü kokulu su Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor İstanbul Sultangazi'de, bir fabrikanın bıraktığı düşünülen kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi akan dere, Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor. Kimi zaman siyah, kimi zaman ise mavi akan derenin hemen yanında İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi bulunuyor. BiP'te paylaş

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"Ankara'nın 2050'ye kadar su sıkıntısı olmayacak"

Bakan Pakdemirli, Ankara'daki barajlarda doluluk oranının da yüzde 13 seviyesinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 12,7 seviyesindeydi. Ankara'da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılıyor. Ankara'nın su yeterlilik durumunu barajlardaki doluluk oranları üzerinden kıyaslayarak belirtmek doğru bir yaklaşım değildir. Zira 1 milyar 500 milyon metreküp depolama hacmine sahip Ankara'daki barajlarda şu an itibariyle 185 milyon metreküp su bulunuyor ve hiç yağış olmaması durumunda bile barajlardaki su, şehrin 5 aylık ihtiyacını karşılayabilecek miktardadır."

FOTOĞRAF 8 Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, suların şebekeye verilmeden önce fizikseli kimyasal ve biyolojik olarak ciddi testlerden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu seviyedeki sularda dip seviyesine yaklaşıldığı için ağır metaller bulunabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul barajlarının doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 29.43 seviyesinde. Alibeyköy Barajı'nda 24.21 seviyesindeki doluluk oranı, çekilen sularlar çok net şekilde gözükürken, tarihi su kemeri neredeyse tam boy görünüyor. Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, barajların yüzde 30'un altındaki doluluk oranı ve bunun insan sağlığına etkileri konusunda, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şebeke suyuna verilecek olan suların tahlillerinin tam olarak yapılası gerekiyor. Bu ister dip suyu olsun, isterse üst su olsun değişen hiçbir şey söz konusu değil. Bunların tamamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik muayeneden geçirildikten sonra şebekeye verilmesi gerekiyor. Bu sırada başta klorlama ve filtreleme olmak üzere diğer mikro organizmalardan da arındırılması gerekiyor. Dip suyun şöyle bir riski elbette olabilir; suyun altına ağır maddeler çöker, partiküller çöker gibi gözükebilir. Fakat burada aslında önemli olan denizlerde de benzer durum geçerlidir; dipte en altta ağır metaller kalır eğer suda varsa. Yani cıva, demir gibi ağır metaller en altta kalır. Bu sularda bu tip riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle mümkünse barajların dolu olması gerekir. Ancak tehlikeli seviye söz konusu olmayana kadar baraj içindeki tüm sular kullanılabilirdir” dedi. Prof. Dr. İlhan, “Fiziksel muayene, kimyasal ve biyolojik muayenenin yapılması koşuluyla. Fiziksel muayenede suyun berrak olup olmadığı, renginin olup olmadığı ki şeffaf olması, berrak olması gerekir, partikül içermemesi gerekir. Bunlara bakılır. Kimyasal muayenede özellikle demir ve cıva başta olmak üzere bunların var olup olmadığına bakılır. Bunların belli bir düzeyin üzerinde olmaması gerekir. Biyolojik muayenede ise hepimizin bildiği kanalizasyonla karışmış mı veya başla bir şey olmuş mu? Buna göre bakılır. Buna göre de klorlama, filtreleme yaparak verilir. Burada önemli olan suyun belli bir nitelikte ve kalitede olması. Suyun üst ya da orta kısmının aslında farkı yoktur. Ama bu standartları geçen suyun şebekeye verilmesi gerekiyor” diye konuştu. Prof. Dr. İlhan, suyun barajlardan şebekeye verilmeden önce testlerden geçmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “Eğer yetkili makamlar tarafından, suyu sağlayan kurumlar özellikle belediye tarafından bunun değerlendirmesi yapılıp temiz raporu veriliyorsa kullanmanın bir sakıncası yok elbette. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik testlerden geçtiğinin raporu verildiyse. Ama şöyle durumlarda risk tabii ki de artabiliyor. Örneğin çok dip su kaldı ve aniden yağmur yağdı. Daha çok çamurla karışık oldu. Bu sefer bu işlemler daha uzun sürdüğü için elbette risk artabiliyor. Barajlardaki suların ya da kullanıma verilen suların farklı istasyonlarda ölçümleri yapılıyor. Bu istasyonlardaki su değerine göre su şebekeye basılıyor. O yüzden öncesi yapılan kontroller doğru bir şekilde yapılıyorsa, klorlaması yapılıyorsa bu suları kullanmanın bir sakıncası yok. Fazla klorun zararı elbette olabilir ama burada yapılan klorlama doğrudan kişiye verilen klor tableti olmadığı için veya kullanacağımız suya kendimiz klorlama yapmayacağımız için çok düşük düzeyde şebekeye geleceğinden kişiler üzerinde bir olumsuz etkisi olmaz. Suyun resmen klorla dolması lazım ki yan etkileri olsun. Şu an böyle bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyorum.” Prof. Dr. İlhan, şöyle devam etti: “Yeterli kontrol yapılmazsa, yeterli klorlama örneğin biyolojik etkenler yönünden tüm su kaynakları için geçerli, su kaynaklı salgınlar karşımıza çıkabilir. Bunların başında hepatit A, kolera geliyor. Fiziksel olarak bakarsak berrak olmayan suyun kullanımı söz konusu olmaz. İnsanlar bunu kullanmazlar, fiziksel kirlilik diyoruz buna partikül içermesi durumunda. Kimyasal olarak ise ağır metal içeren suların kullanılmasında; ağır metal zehirlenmesine kadar giden durumlar söz konusu olabilir ama bu çok nadir gerçekleşebilir. Suyun özellikle bir kaynaktan kirlenmesi gerekir. Fabrika artıkları veya doğal olarak çok cıva, demir içeren kaynaklardan gelecektir veya arsenik içeren kaynaklardan ancak su bu şekilde kirli olacak. Genelde bu ağır metal zehirlenmeleri akut kullanımda değil de çünkü akut kullanımda birisinin ya sabotaj amaçlı ya da bir fabrikanın kaynaklarının bertaraf sularının buraya gelmiş olmasını bekleriz ya da sabotaj amaçlı olmasını bekleriz. Ama daha çok iyi kontrol edilmeyen sularda ağır metal zehirlenmeleri kronik hastalık olarak meydana gelebilir. Yani çok uzun süre cıvaya insanlar maruz kalabilir. Hem kadınlarda, hem erkekler ve gelişme çağındakilerde pek çok olumsuz etki söz konusu olabilir. Bu nedenle denetimin çok önemli olduğunu ve mutlaka doğru ev uygun bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizmek isterim. İstanbul Barajlarında 'dip suyu' tehlikesi: Doluluk oranı yüzde 29'a düştü İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek 29.43 oldu.

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Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi'nin inşasının 2019'da tamamlanarak regülatör ve tünelle işletmeye alındığını ve ASKİ'ye devredildiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

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"Ankara'nın 2050 yılı itibariyle ihtiyacı olan içme suyunu karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi'yle, Bolu Gerede havzasındaki sular, ışıklı regülatör ve 31,6 kilometre uzunluğunda, 4,5 metre çapında, 40 metreküp/saat kapasitesinde Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneliyle Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmaktadır. Söz konusu tesis ile Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup, bu yıl Çamlıdere Barajı'na 170 milyon metreküp içme ve kullanma suyu aktarılmıştır."

Pakdemirli, vatandaşların, her zaman olduğu gibi suyu israf etmeden ihtiyacı kadar tüketmelerinin ve tasarruf ilkelerine azami derecede uymalarının önemine dikkati çekerek, Bakanlık olarak içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları planlayarak, peyderpey hayata geçirmeye devam ettiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

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FOTOĞRAF 15 İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,63'e geriledi. Başka bir anlamda İstanbul barajlarının yüzde 69,37 boş durumda. İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 22,55'e gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı. Barajlardaki doluluk oranının son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Barajlara baktığımız zaman son 5 yılın en düşük seviyesinde. 2020 yılına baktığımız zaman Ekim ayı neredeyse bitmek üzere, güneşli bir havadayız ve hala sonbahar yağışlarını almadık. Eylül, Ekim ayı kurak geçti ve barajlardaki su seviyesi hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul Eylül ayında yüzde 8, Ekim ayında yüzde 12 oranında yağış alıyordu, bu yağışları almadı. Baraja su yeterince gelmedi. Yağan yağmurların toprak tarafından emilmesi gerekiyordu, bu yağmurlar daha çok toprağın kendi ihtiyacını karşılayacak miktarda yağdı dedi. Gün geçtikçe barajlardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle yağmur sularının verimli kullanılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Toros, adeta kaldırımlara hapsedilen ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi belirtti. Prof. Dr. Toros, Özellikle yol kenarlarında ağaçlara bir yağmur yağdığı zaman ağaç yağmur suyundan istifade etmesin diye etrafı kapatılmış şekilde dikiliyor. Bu şekilde olduğu zaman yağan yağmur doğrudan caddeye gidiyor. Eğer bu ağaçların etrafı açık olsa, hatta biraz çukur ve eğimli olsa yağan yağmurlar ağacın dibinde birikecek hem ağaç sulanmış olacak hem yer altı suyu desteklenmiş olacak hem de cadde selleri önlemiş olacak. Bunlara hapsedilen ağaçlar diyebiliriz. Maalesef ağaçları yağmur suyundan, doğal sudan bu şekilde mahrum bırakıyoruz diye konuştu. İstanbul'da meteorolojik, hidrolojik kuraklık ve zirai kuraklık yaşandığının altını çizen Prof. Dr. Toros, İstanbul'da ekim ayında yüzde 12 oranında yağmur yağması gerekiyordu bu yağışlar olmadı. Bu meteorolojik olarak kurak geçirdiğimizin işareti. Hidrolojik kuraklık ise su kaynaklarını su ihtiyacının karşılanamaması, barajların havzaların yeterince beslenememesi. Şu an İstanbul'da üç kuralık türünü de yaşıyoruz. Buna göre çözümler yapılması gerekiyor. Özellikle yağmur hasadı herkes için ortak çözüm olabilir. Yani yağmur sularının biriktirilmesi gerekiyor. Yağan yağmurun suyunu mümkünse yer altında büyük depolarda biriktirebiliriz. Araziniz varsa bir kısmını kullanmak için ayırabilirsiniz. Apartmanlarda, büyük sitelerde depolar yapıp, park ve bahçelerde su ihtiyacını planlayarak yine depolama yöntemi ile saklayabiliriz ifadelerini kullandı. Öte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı. Yine aynı şekilde barajın Gaziosmanpaşa tarafında bulunan tahliye kapakları de su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Havadan görüntülenen barajdaki su seviyesindeki büyük düşüş kıyılardaki eski su izlerinden de belli oldu. İstanbul'un barajlarında en düşük doluluk oranı yüzde 4 ile Kazandere barajında ölçüldü. Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 6,73, Papuçdere barajında ise 8,22 oldu. İstanbul'un en fazla doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 61,35'le Darlık barajı oldu. İstanbul'un barajlarının Bugün itibariyle doluluk oranları ise Ömer barajı yüzde 42,99, Papuçdere barajı yüzde 08,22, Sazlıdere barajı yüzde 06,73, Büyükçekmece Barajı yüzde 16,37, Alibeyköy barajı yüzde 22,55, Terkos yüzde 31,68, Kazandere barajı yüzde 4, Elmalı Barajı yüzde 28, 34, Darlık barajı yüzde 61,35, Istırancalar yüzde 21,14 olarak tespit edildi İstanbul kritik seviyede: Son 5 yılın en düşük seviyesinde olan Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı​ İstanbul'un barajları her geçen gün daha çok alarm veriyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 30.63'le son 5 yılın en düşük seviyelerine geriledi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, su seviyesinin artırılması için yağmur hasadı yapılması gerektiği tavsiyesinde bulunarak, özellikle yol kenarlarındaki ağaçların çevrelerinin açılarak yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan yine İSKİ verilerine göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 gerilerken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direkleri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.

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FOTOĞRAF 6 Kırklareli ve Tekirdağ’da bulunan Kazandere, Pabuçdere, Elmalı ve Bahçeköy Barajları kuruma noktasına geldi. İstanbul’a içme suyu sağlayan bu 4 barajda geçen yıla oranla su seviyesi büyük oranda düştü. Civar köylüler, barajlardaki su seviyesinin düşmesini iklim değişikliklerine bağlı olarak yağışların azalması ve organize sanayi bölgesindeki fabrikaların yeraltı sularını büyük oranda çekmesine bağlıyor. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan bu 4 baraj, kış mevsiminin kurak geçmesi devam ederse istenilen doluluk oranına ulaşamayacağı tahmin ediliyor. İstanbul’a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi İstanbul’a su taşıyan 4 baraj kuruma noktasına geldi İstanbul’da korkutan görüntü: Barajlar kuruma noktasına geldi Trakya'dan İstanbul'a içme suyu sağlayan 4 baraj kuruma tehlikesi ile karşıya karşıya. Kuruma noktasına gelen barajlar havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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