Bakan Pakdemirli: Kimse merak etmesin, gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmirli çiftçilerle video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci ile sektör temsilcileri katıldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, çiftçiler için yapılan ve yapılacak olan hizmetler görüşüldü.

Bakan Pakdemirli, bu süreçte üretici, yetiştirici ve çiftçilerle birlikte eskisinden daha çok ve daha yoğun olarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Bakanlık olarak bu zor süreçte 81 il ve 922 ilçe ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Pakdemirli, "Bölge müdürlerimizin gayretleriyle, il-ilçe müdürlerimizin fedakarlıklarıyla, inşallah bu süreci etkin bir şekilde yürütmeye, gıda denetimlerimizi de eksiksiz bir biçimde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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'MARKETLERİMİZİN STOKLARI İYİ, RAFLARI DOLU'

Bu süreci iyi yönetenlerin, aklını, zekasını, sermayesini, toprağını iyi kullananların ve üretmekten korkmayanların salgından sonra kârlı olacağını belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Ben inanıyorum ki; aldığımız tedbirlerle ve çiftçimizin de özverisiyle, bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri de inşallah biz olacağız. Hamdolsun, ülkemizde ilk Covid-19 vakası görülmeden önce, attığımız adımlar sayesinde gıda arzı noktasında herhangi bir sorun yaşamadık. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda. Şu an itibarıyla da gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. Yine tahıl stoklarımız da şu an için iyi seviyededir. 2020 üretim sezonunda, ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere, başlıca temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumda. Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almamız için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor. Bunun için inşallah; hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri de, çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Bu dönemde çiftçilikle ilgilenen, şehirden kırsala yerleşmek isteyen bir kesim var. Onlara da bir fırsat olsun diye bu projeyi başlattık. Hazine arazileriyle ilgili başvuruları il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz aracılığıyla alacağız."

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Bakan Pakdemirli, pilot olarak başlatılan proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14 milyon metrekare hazine arazisi verildiğini ve bunun devamının da geleceğini işaret ederek, tahsis edilen bu arazilere hububat, baklagil, yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik öneme sahip ürünlerin ekileceğini söyledi.

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'GEREKİRSE DEVLET OLARAK ALIM YAPARIZ'

Ardından tarımsal hasılanın yükselişine değinen Bakan Pakdemirli, bu yükselmedeki en önemli etkenlerden birinin tarımsal desteklemelerdeki artış olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl açıkladığımız fiyatlarla, çiftçimizin yanında olduğumuzu ispat ettik. Kuru üzümde, kuru incirde Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile fiyat açıklayarak alım yaptık. 'Dane zeytine fark desteği vereceğiz' dedik, söz verdik ve sözümüzde durduk. Bu yılı da artan maliyetler karşısında, doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Ve hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Yani bir kez daha çağrıda bulunuyorum; kimse merak etmesin, tedirgin olmasın, siz ekmeye, biçmeye, güvenle üretmeye devam edin. Ürününüz tarlada, serada, etiniz ve sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz girer alım yaparız" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli daha sonra tarım ve ormancılık alanında İzmir'e yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlattı.