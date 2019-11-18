Ekonomi Bakan Pakdemirli Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizde 2050 yılında, nüfusunun 100 milyonu geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla burada çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize büyük görev düşüyor. İnşallah sizlerin gayretiyle, sizlerin eli, sizlerin emeğiyle Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen 3'üncü Tarım Orman Şurası'na katıldı.

  • Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmasında, şuraya bildirilen görüş sayısının 23 bini aştığını, şuranın tarihin 'en geniş katılımlı şurası' olarak kayda geçtiğini bildirdi. Yollarının uzun, yüklerinin ağır, işlerinin çetin, sorumluluklarının büyük olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Ancak biz bu yolda, son 17 yılda verdiğimiz desteklerle ve elbette sizlerin de emeğiyle, tarımsal hasılamızı yüzde 486 arttırdık. Bitkisel üretimimiz yine son 17 yılda yüzde 20 arttı. Tarımsal ihracatımızı yaklaşık 5 kat artırarak, net ihracatçı bir ülke olduğumuzu da, bir defa daha ortaya koyduk. Fındık, incir, kiraz, ayva, kayısı, kuru üzüm üretiminde dünya lideri konumumuzun yanı sıra fındık, incir, kuru kayısı, kuru üzüm ihracatında dünya lideri, kiraz ve ayva ihracatında ise dünya üçüncüsüyüz.

Un ve makarna ihracatında ülkemiz, 2002 yılında dünyada 11'inci sırada iken, 2005 yılından beri dünyada ilk sırada yer alıyor. Hibe Programları sayesinde, kırsal kalkınma alanlarında, 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Türkiye bugün kendi tohumluğunu üreten ve 86 ülkeye tohum ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Yine son 17 yılda, tohumluk üretimimizi 7 kat, tohum ihracatımızı da 9 kat arttırdık. Yani halkımızın özverisiyle Türkiye’yi tohum ihraç eden bir ülke konumuna ulaştırdık" dedi.

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Yerli traktöre dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, 'Yerel/Ata Tohumu Projesi' ile bin 100 farklı çeşit ata tohumundan üretilen ürünlerin tüketiciyle buluşturulduğunu anımsatan Bakan Pakdemirli, "Yine Saygıdeğer Hanımefendi'nin himayelerinde, gıda israfının önüne geçmek için sıfır atık kampanyasına dâhil olduk. Su yatırımlarında da son 17 yılda, barajlar, su kaynakları ve sulama tesislerimizle prestijli yatırımlara imza attığımızı da söylemeliyim. Tabii geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığımız yüzde 100 yerli ve milli traktörümüzü de burada anmadan geçemeyeceğim. Kapının önünde içeri girerken sizler de görmüşsünüzdür. İşte o, yan yana duran üç traktör, Türkiye'nin nerelerden bugünlere geldiğinin öz bir ifadesidir" diye konuştu.

"Üreticilerimize büyük görev düşüyor"

Bakan Pakdemirli, tarımın tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki, bu değişimin karşısında ancak kaynaklarımızı doğru kullanarak, üretimi planlayarak, sürdürülebilirliği sağlayarak ve bilhassa sonuçları doğru okuyarak durabiliriz. Mesela, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 'FAO', 2050 yılına kadar, dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağını ve bu nüfusun beslenmesi için mevcut gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerektiğini her fırsatta gündeme getiriyor. Ülkemizin de 2050 yılında, nüfusunun 100 milyonu geçmesi bekleniyor. Benzer bir tablo, ülkemiz için de geçerlidir. Dolayısıyla burada çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize büyük görev düşüyor. İnşallah sizlerin gayretiyle, sizlerin eli sizlerin emeğiyle Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız."

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"'Güçlü Tarım Güçlü Türkiye' demektir"

Orman yangınıyla mücadelede ilk müdahale süresinin 40 dakikadan 12 dakikaya düştüğünün altını çizen Bakan Pakdemirli, bundan sonra modern, teknik, eğitimli insan kaynağı, yangın söndürme tankı ve İHA'larla yangınlarla mücadelede daha etkin bir yol izleyeceklerini kaydetti. Şura nedeniyle 23 bin görüşten oluşan toplam 30 bin fikir ve projenin ortaya çıktığına dikkati çeken Pakdemirli, "Biz her zaman 'Güçlü tarım, güçlü Türkiye demektir' diyoruz. Bu nedenle şuradan da ortak akılla, memleketimizin gücüne güç katacak bir yol haritası beklediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

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