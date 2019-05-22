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Ekonomi Bakan Pekcan 22 üründe vergi yarıya indirildi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Pekcan: 22 üründe vergi yarıya indirildi

ABD menşeli 22 ürün kaleminin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya indirildi. Karara ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan.

Ticaret Bakanlığınca, ABD menşeli pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de aralarında bulunduğu 22 kalem ürünün ithalatına uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya düşürüldü.

ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ABD menşeli 22 ürün kaleminin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük yarı yarıya indirildi. Karar, 21 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

BAKAN PEKCAN: MÜTEKABİLİYET GEREĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Türkiye, mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uygulanan ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürmüştür. Böylece ABD ürünlerine uygulanan 521,2 milyon dolar ilave vergi 260,6 milyon dolara inecektir.'' dedi.

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