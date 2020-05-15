Bakan Pekcan açıkladı: Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği dönemde, Türk Eximbank'ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,

"Covid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Bu gelişme uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir. İhracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz'' dedi.